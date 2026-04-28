Kvikuhlaup og eldgos á Sundhnúksgígaröðinni er áfram líklegasta sviðsmyndin á Reykjanesskaganum að mati Veðurstofu Íslands. Áfram mælist lítil jarðskjálftavirkni á landinu.
Landris og kvikusöfnun heldur áfram undir Svartsengi en er hæg og stöðug líkt og síðustu vikur. Rúmir 25 milljónir rúmmetra af kviku hafa safnast fyrir undir Svartsengi frá síðasta eldgosi í júlí.
„Á meðan kvika heldur áfram að safnast fyrir og þrýstingur í kerfinu eykst er líklegasta sviðsmyndin sú að kvikuhlaup fari frá Svartsengi yfir í Sundhnúksgígaröðina, sem gæti leitt til eldgoss. Gera þarf ráð fyrir stuttum fyrirvara, líkt og áður, en hann hefur verið á bilinu 20 mínútur upp í rúmar fjórar klukkustundir,“ segir í nýrri tilkynningu frá Veðurstofunni.
Á dögunum barst Veðurstofunni bylgjuvíxlmynd (InSAR) en á slíkri mynd má sjá smávægilegar yfirborðsbreytingar með því að bera saman gervihnattamyndir teknar á mismunandi tímum. Á myndinni sést greinilega landris við Svartsengi. Engin merki um aflögun sjást annars staðar á skaganum.
Áfram mælist lítil skjálftavirkni við kvikuganginn en hún virðist hafa aukist lítillega síðustu tvær vikur. Flestir skjálftanna eru undir einum að stærð. Hættumat Veðurstofunnar er því óbreytt og gildir til 30. júlí.
Tvö bæjarfélög suðvestanlands, Grindavík og Hveragerði, eru á svæðum á efsta hættustigi í nýju áhættumati Veðurstofu Íslands vegna eldfjallavár á Reykjanesskaga. Hluti Hafnarfjarðar er mjög nærri svæðum þar sem mjög mikil hætta er á hraunflæði. Líkur á gosupptökum eða hraunflæði eru annars metnar litlar á meginhluta höfuðborgarsvæðisins. Allar jarðvarmavirkjanir á Reykjanesfjallgarði; virkjanirnar á Reykjanesi, í Svartsengi, á Hellisheiði og á Nesjavöllum, eru staðsettar á svæðum sem flokkast á efsta hættustigi.