Lög­reglan á Austur­landi kom að hand­töku fimm­tíu

Árni Sæberg skrifar
Lögreglan á Austurlandi sinnir meðal annars eftirliti með Norrænu. Vísir/Jóhann K.

Um fimmtíu voru handteknir í samræmdri lögregluaðgerð evrópskra yfirvalda gegn skipulagðri brotastarfsemi á svæðinu kringum Eystrasalt í síðustu viku. Verðmæti upp á rétt um 70 milljónir króna voru haldlögð. Lögreglumaður frá Lögreglunni á Austurlandi tók þátt í aðgerðunum.

Í fréttatilkynningu þess efnis frá lögreglu segir að alls hafi yfir 33 þúsund einstaklingar og 22 þúsund ökutæki verið stöðvuð og skoðuð. Aðgerðin, EMPACT Trident, hafi meðal annars beint að eftirliti með flutningi ólöglegra efna yfir landamæri, flutningi fjármuna og annarra verðmæta auk hættulegs úrgangs. Hald hafi verið lagt á mikið magn fíkniefna og stolinna muna auk þess sem mál hafi komið upp sem vörðuðu peningaþvætti.

Aðgerðin hafi verið undir stjórn Svíþjóðar en Danmörk, Finnland, Eistland, Lettland, Litháen, Þýskaland, Noregur og Ísland hafi tekið þátt auk Europol og fjölda stofnana. Fulltrúi Íslands í aðgerðinni komi frá Lögreglunni á Austurlandi, sem sinni meðal annars eftirliti við komu farþegaferjunnar Norrænu til Seyðisfjarðar.

„Þykir niðurstaðan sýna mikilvægi alþjóðlegs samstarfs í baráttunni gegn skipulagðri brotastarfsemi og að með sameiginlegu átaki, ekki síst með auknu landamæraeftirliti, megi draga úr möguleikum brotamanna á að hagnast og njóta ágóða af brotastarfsemi.“

