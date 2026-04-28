Jón Pétur Zimsen biðst afsökunar á færslu sinni Jakob Bjarnar skrifar 28. apríl 2026 14:10 Jón Pétur sagði færsluna og þann skilning sem í hana hafi verið lagður ekki í samræmi við það sem hann vil standa fyrir né sé það nokkuð sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir. vísir/vilhelm Jóni Pétri Zimsen þingmanni Sjálfstæðisflokksins tókst að hleypa öllu í bál og brand á samfélagsmiðlum vegna orðsendingar sem hann ritaði á X – en þar ræddi hann um könnun, sem hann sagði leiða í ljós að konur á aldrinum 15 til 25 ára væru vansælar, án þess að tilgreina um hvaða könnun hann fjallaði. Hann taldi þetta þá vera til marks um að jafnréttisbaráttan væri komin í ógöngur en hefur nú beðist afsökunar. „Ég vil nota þetta tækifæri til að bregðast við þeirri umræðu sem skapaðist í kjölfar færslu sem ég birti á samfélagsmiðlum síðastliðið sunnudagskvöld. Færslan fór öfugt ofan í marga og það með réttu. Mér þykir það mjög miður. Færslan og sá skilningur sem lagður hefur verið í hana er ekki í samræmi við það sem ég vil standa fyrir né það sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir.“ Sandra Sigurðardóttir þingmaður Viðreisnar er meðal þeirra sem hefur fordæmt umdeilda færslu Jóns Péturs.vísir/vilhelm Áður en kom að Jóni Pétri í ræðustól hafði Sandra Sigurðardóttir þingmaður Viðreisnar gagnrýnt Jón harkalega, við þetta sama tækifæri og talað um kerfisbrest og að verið væri að festa misrétti í sessi. „Vandinn er ekki jafnrétti,“ sagði Sandra. Ræðu Jóns Péturs má sjá í spilaranum hér að neðan: Orðavalið árþúsunda náttúruval átti ekki við Og það gat Jón Pétur tekið undir í sinni ræðu þar sem hann sagði það ekki meiningu sína að gera lítið úr rétti kvenna til menntunar, atvinnuþátttöku eða sjálfstæðis þeirra. „Orðavalið „árþúsunda náttúruval“ var rangt, særandi og gaf aðra mynd af afstöðu minni en ég ætlaði. Fyrir það biðst ég einlæglega afsökunar. Ég vil segja skýrt að ég tel hvorki jafnrétti, menntun né frelsi kvenna vera vandamál. Frelsi kvenna til að mennta sig, starfa, stofna fjölskyldu, eignast börn eða ekki, og byggja upp eigið líf er sjálfsagður réttur sem á að vera hafinn yfir allan vafa.“ Afsökunarbeiðnin er eilítið á skjön við það sem Jón sagði í viðtali við Vísi í gær og svo virðist sem hann hafi verið gagnrýndur innan flokksins vegna færslu sinnar: Jón Pétur sagði nú í ræðupúlti þingsins að með færslunni vildi hann vekja athygli á geðheilsu ungs fólks sem sé málefni sem stendur honum nærri eftir áratugi í kennslu og starfi með börnum og ungmennum. Jafnrétti er ekki vandamál Jón Pétur sagði að færslan og sá skilningur sem í hana hefði verið lagður væri ekki í samræmi við það sem hann vill standa fyrir né rímaði sá skilningur við það sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur fyrir. „Með henni vildi ég ekki gera lítið úr rétti kvenna til menntunar, atvinnuþátttöku eða sjálfstæðis þeirra. Orðavalið „árþúsunda náttúruval“ var ekki gott, særandi og gaf aðra mynd af afstöðu minni en ég ætlaði. Fyrir það biðst ég einlæglega afsökunar,“ sagði Jón Pétur. Hin umdeilda færsla Jóns Péturs sem olli verulegum skjálfta. Þá undirstrikaði Jón Pétur og vildi að það kæmi skýrt fram að hann teldi hvorki jafnrétti, menntun né frelsi kvenna vera vandamál. „Frelsi kvenna til að mennta sig, starfa, stofna fjölskyldu, eignast börn eða ekki, og byggja upp eigið líf er sjálfsagður réttur sem á að vera hafinn yfir allan vafa. Með færslunni vildi ég vekja athygli á geðheilsu ungs fólks. Það er málefni sem stendur mér nærri eftir áratugi í kennslu og starfi með börnum og ungmennum.“ Framsetningin var röng Jón Pétur sagðist hafa áhyggjur af kvíða og einmanaleika en hann hafi ekki vandað orðfæri sitt sem skyldi. „En ég gerði því máli enga greiða með orðalagi mínu. Ætlun mín var ekki að benda fingri á konur heldur að reyna að varpa ljósi á vanda sem snertir samfélagið allt. Framsetning mín var röng. Það voru mín mistök og ég ber ábyrgð á þeim.“ Jón Pétur iðrast nú sáran og sér eftir framsetningu sinni.vísir/vilhelm Þingmaðurinn sagði Sjálfstæðisflokkinn flokk frelsis en frelsi til að tjá sig fylgi ábyrgð og þegar menn orði hlutina illa þurfi þeir að viðurkenna það og gera betur. Það hyggst Jón Pétur gera. „Ég vona að við getum áfram rætt geðheilsu ungs fólks af alvöru, á grundvelli virðingar, staðreynda og þess frelsis sem við viljum öll verja." 