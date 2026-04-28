Fróaði sér úti og var gripinn með teiknað barnaníðsefni

Karlmaður á fertugsaldri hefur verið dæmdur til átta mánaða fangelsisvistar fyrir að hafa fróað sér á almannafæri og haft talsvert magn teiknaðs barnaníðsefnis í vörslum sínum. Fimm mánuðir refsingarinnar eru skilorðsbundnir.
Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem kveðinn var upp í gær, segir að maðurinn hafi verið ákærður fyrir kynferðisbrot, með því að hafa að morgni sunnudags í september árið 2025, utandyra í Reykjavík, berað kynfæri sín og fróað sér og þannig sýnt af sér ósiðlegt og lostugt athæfi, sem hafi verið til þess fallið að særa blygðunarsemi þeirra sem urðu vitni að því og verið til opinbers hneykslis.
Þá hafi hann verið ákærður fyrir kynferðisbrot með því að hafa, laugardag í júlí 2023 og um langt skeið fram til þess dags, á dvalarstað sínum í Reykjavík, haft í vörslum sínum teiknað efni, alls 2.060 ljósmyndir, 41 hreyfimynd í GIF skráarformi og 49 myndskeið sem sýna börn á kynferðislegan og klámfenginn hátt, sem hann geymdi á farsíma sínum, Samsung Galaxy J5, sem haldlagður var af lögreglu við húsleit.
Maðurinn hafi játað brot sín skýlaus og því hafi verið farið með málið sem játningarmál og það dómtekið án frekari sönnunarfærslu.
Samkvæmt sakarvottorði hans hafi hann með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá árinu 2020 verið dæmdur í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir blygðunarsemisbrot. Með dómi sama dómstóls frá 2023 hafi hann verið dæmdur í fjögurra mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir vörslur á barnaníðsefni, en um hafi verið að ræða hegningarauka við fyrrgreindan dóm. Sakaferill hans hafi að öðru leyti ekki þýðingu við úrlausn málsins.
Með brotinu árið 2023 hafi hann rofið skilorð dómsins frá 2023. Beri því í samræmi við ákvæði almennra hegningarlaga að taka refsingu þess dóms upp og dæma honum nú refsingu í einu lagi eftir reglum almennra hegningarlaga. Brotið sé jafnframt ítrekun á broti því sem hann var þá dæmdur fyrir, en af því leiði að hækka megi refsingu fyrir brotið nú þannig að bætt sé við hana allt að helmingi hennar.
Við ákvörðun refsingar sé litið til greiðrar játningar mannsins, sem horfi til mildunar. Hann hafi verið samvinnufús og afhent lögreglu að eigin frumkvæði gögn varðandi brot hans árið 2023.
„Þrátt fyrir að um sé að ræða teiknaðar myndir og myndskeið ber að líta til þess að markmið refsinga fyrir vörslur á efni af þessu tagi, sem sýnir börn á kynferðislegan og klámfenginn hátt, er að styrkja vernd barna gegn kynferðislegri misnotkun, m.a. í tengslum við gerð slíks efnis. Er sérstaklega að því vikið í athugasemdum með 210. gr. a almennra hegningarlaga, í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 58/2012, að efni af þessu tagi geti verið fallið til þess að hvetja til brota gegn börnum þótt brotið sem slíkt beinist í reynd ekki gegn barni. Þá var hámarksrefsing fyrir brot gegn ákvæðinu hækkuð úr 2 árum í 6 ár með lögum nr. 29/2022.“
Með hliðsjón af því og drætti á meðferð málsins frá 2023 þyki refsing hans hæfilega ákveðin átta mánaða fangelsisvist en með hliðsjón af samvinnuvilja hans og vilja til að leita sér aðstoðar þyki rétt að fresta fullnustu fimm mánaða af refsingunni og falli sá hluti refsingarinnar niður að liðnum tveimur árum.
Loks segir að maðurinn hafi sagst ekki hafa verið tilbúinn til þess að leita sér faglegrar aðstoðar í samræmi við skilyrði í fyrrgreindum dómi frá 2023, en teldi sig tilbúinn til þess nú.
„Telur dómurinn rétt að binda frestun á fullnustu refsingar ákærða sömu skilyrðum samkvæmt 1. tl. 3. mgr. 57. gr. almennra hegningarlaga, og skal ákærði sæta sérstakri umsjón og meðferð hjá úrræðinu Taktu skrefið eins og ástæða þykir til og ekki sjaldnar en fjórum sinnum á ári. Þá skal ákærði hlíta fyrirmælum umsjónaraðila.