Bifreiðastöð Oddeyrar hefur fallið frá dómsmáli á hendur Akureyrarbæ og verður húsnæði stöðvarinnar yfirgefið fyrir vikulok. Formaður bæjarráðs telur niðurstöðuna farsæla fyrir báða aðila.
Eftir langan aðdraganda hefur ákvörðun verið tekin um hvað verður um húsnæði BSO á Akureyri. Bílstjórarnir þurfa að yfirgefa stöðina fyrir föstudaginn 1. maí.
Stöðin er eitt helsta kennileiti bæjarins en þarf nú að víkja. Stefnt er að því að reisa íbúðahús þar á næstu árum en framkvæmdir geta ekki hafist fyrr en húsið er farið. Bílstjórar BSO hafa síðustu ár staðið í stappi við bæjaryfirvöld og viljað halda húsinu en ekki haft erindi sem erfiði. Í síðustu viku komust deiluaðilar að samkomulagi. Í því segir að BSO fái 5 og hálfa milljón króna verði húsið yfirgefið fyrir 1. maí og ef félagið fellur frá dómsmáli á hendur bænum.
„Þetta eru búnir að vera margir fundir og gott samstarf við BSO. Það hefur verið vitað lengi að þetta fræga hús væri að fara. Ég held að niðurstaðan sé mjög góð. Slökkviliðið mun hafa æfingu hér sem við borguðum fyrir. Það verður reykköfunaræfing með gervireyk og því mun ekkert skemmast. Það verður auglýst að hægt verði að fjarlægja húsið. Það hafa margir lýst áhuga á að færa húsið, hvort það sé hægt kemur í ljós, en þessi menningararfur gæti verið í bænum áfram,“ segir Heimir Örn Árnason, formaður bæjarráðs Akureyrarbæjar.
Húsið verði tekið í sundur og vonandi reist á ný á nýjum stað. Bílstjórarnir lýstu í síðasta mánuði óánægju sinni með brotthvarfið en Heimir telur niðurstöðuna góða fyrir alla.
„Þetta var samþykkt og ég er búinn að heyra mjög oft í þeim. Ég held að þeir séu sáttir og horfi til framtíðar. Þeir vilja pottþétt sjá húsið sitt annars staðar í bænum en það á bara eftir að koma í ljós,“ segir Heimir.