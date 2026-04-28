Tveir voru handteknir í gærkvöldi eða nótt í tengslum við stórfellda líkamsárás í Kópavogi. Árásarþoli var fluttur á bráðamóttöku og málið er í rannsókn.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar en engar frekari upplýsingar að finna.
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst einnig tilkynning um menn að brjótast inn í íbúð en þegar betur var að gáð kom í ljós að þar var um að ræða einstaklinga sem voru að aðstoða húsráðanda við að komast inn til sín.
Þá barst tilkynning um lúðraþyt í Vesturbæ en mögulegt þykir að þar hafi verið um að ræða hávaða frá götusópum sem ekið var um hverfið.
Ein tilkynning barst um þjófnað í miðbænum. Þá voru níu sektaðir fyrir ólöglegar bifreiðastöður. Þrír voru handteknir grunaðir um akstur undir áhrifum fíkniefna.