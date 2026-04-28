Núverandi húsnæði Reykjadals, sem hefur verið í notkun í hátt í 70 ár, er komið til ára sinna. Gló heldur úti þessum sumarbúðum sem eru fyrir fötluð börn en þar er einnig boðið upp á helgardvalir á veturnar. Söfnun hefur verið hafin fyrir nýjum matsal.
„Það hefur verið ákall síðustu ár um að stækka rýmið,“ segir Andrea Rói Sigurbjörns, forstöðumaður Reykjadals. Salurinn sé hjarta sumarbúðanna og gríðarlega mikilvægt að þar komist allir skjólstæðingar þeirra vel fyrir.
„Rýmið býður ekki upp á þessar aðgengiskröfur, og það er bara pínu svona ekki boðlegt að vera hérna lengur með þennan stóra flotta hóp sem við bjóðum að koma í Reykjadal,“ segur Andrea og Hildur Helgadóttir, aðstoðarforstöðumaður, bæti því við að það sé ekki hægt að mætast á ganginum heldur þurfi aðeins einn að fara þar í gegn í einu.
Heildarkostnaður við uppbygginguna er áætlaður yfir 300 milljónir króna og er fjármögnun byggð á samspili sjóða, styrkja og framlaga frá almenningi og fyrirtækjum. Söfnunin stendur í tæpum sex milljónum en á vef Reykjadals er hægt að skoða hvernig uppgerður matsalur gæti liti út.
