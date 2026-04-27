Sakar framkvæmdastjóra Landspítala um ósannindi Eiður Þór Árnason skrifar 27. apríl 2026 22:08 Ragnar Freyr Ingvarsson, formaður Læknafélags Reykjavíkur. Sýn/Ívar Fannar Ragnar Freyr Ingvarsson læknir sakar framkvæmdastjóra á Landspítala um ósannindi og ítrekar að uppsögn hans verði úrlausnarefni dómstóla. Hlutastarf Ragnars, sem er einnig þekktur sem Læknirinn í eldhúsinu, var lagt niður með vísan til rekstrarhagræðingar. Hann telur að um ólögmæta uppsögn sé að ræða en hann er formaður Læknafélags Reykjavíkur. Stjórn félagsins hefur sömuleiðis gefið út að hún telji gjörninginn ólögmætan. Ragnar segir að í nýlegu bréfi frá Rafni Benediktssyni, framkvæmdastjóra bráða-, lyflækninga- og endurhæfingarþjónustu Landspítala, sé fullyrt að honum hafi ekki verið sagt upp störfum í símtali þeirra þann 8. apríl heldur einungis verið boðaður á fund í tengslum við fyrirhugaða uppsögn. Ragnar segir þetta rangt. „Hann var alveg skýr um að það væri verið að leggja niður starfið mitt og mér því sagt upp. Aðspurður sagði hann ríka aðhaldskröfu vera á spítalanum. Það veit Rafn Benediktsson mæta vel þó hann kjósi að segja aðra sögu. Hann er skýrmæltur maður og boðskapurinn stuttur og hnitmiðaður eins hans er von og vísa,“ segir Ragnar í færslu á Facebook-síðu sinni. Þá hafnar Ragnar því að honum hafi verið boðið aukið starfshlutfall í umræddu símtali líkt og Rafn hafi fullyrt. „Um slíkt var aldrei rætt. Fréttir af þessu las ég fyrst í fjölmiðlum daginn eftir.“ Ragnar hefur verið í launalausu leyfi frá spítalanum. Óskað hefur verið eftir viðbrögðum frá Landspítala eftir að Rafn vísaði fyrirspurn fréttastofu á samskiptafulltrúa spítalans. Í afriti af bréfi Rafns til Ragnars sem hinn síðarnefndi deilir kemur fram að það hafi verið sent með aðkomu lögfræðings hjá Mörkinni lögmannsstofu. Njóti ekki sérstakrar verndar Í bréfinu segir að uppsögn Ragnars hafi komið til „vegna nauðsynlegra aðgerða sem spítalinn þurfti að ráðast í til að ná fram hagræðingu í rekstri“ á sviði bráða-, lyflækninga- og endurhæfingarþjónustu spítalans. Ragnar hafi verið einn af fimm starfsmönnum sviðsins í „mjög lágu starfshlutfalli“ sem var sagt upp störfum. Aðhaldskröfur á hendur spítalanum nemi vel á fimmta milljarð króna og þá hafi það meðal annars verið til skoðunar að hlutfall lækna í hlutastarfi sé hærra þar en á erlendum sjúkrahúsum. Jafnframt er fullyrt að Ragnar njóti ekki sérstakrar verndar sem formaður Læknafélags Reykjavíkur og stjórnarmaður í Læknafélagi Íslands þar sem hann hafi ekki verið formlega kjörinn eða tilnefndur sem trúnaðarmaður starfsmanna Landspítala. „Vernd trúnaðarmanna er ætluð þeim sem taka að sér hlutverk við að gæta hagsmuna samstarfsmanna sinna á eigin vinnustað, ekki þeim sem sinna almennri hagsmunagæslu fyrir aðra hópa eða á öðrum stöðum,“ segir í bréfinu til Ragnars. Þá er vísað til þess að Læknafélag Reykjavíkur gæti fyrst og fremst hagsmuna sjálfstætt starfandi lækna. „Það er ótrúlegt að verða vitni að framferði stjórnenda Landspítala í minn garð,“ segir Ragnar í Facebook-færslu sinni. „Eftir allt sem á undan er gengið, farsælt starf og samvinnu með frábæru samstarfsfólki síðasta áratuginn. Að leggjast svo lágt að segja ósatt til að réttlæta gjörðir sínar. Að réttlæta ólögmæta uppsögn. Réttara hefði verið að biðjast afsökunar á þessu mistökum og axla ábyrgð. Af því hefði allavega verið einhver sómi." Fréttin hefur verið uppfærð. Hann segir skýringar Rafns á uppsögninni ekki halda neinu vatni og að hann muni láta reyna á lögmæti uppsagnarinnar. 13. apríl 2026 16:53 Segist ekki hafa fengið boð um hærra starfshlutfall Ragnar Freyr Ingvarsson, læknir sem var sagt upp störfum á Landspítalanum í gær, segir það ekki rétt að honum hafi verið boðað hærra starfshlutfall. Farið sé með fleipur. 9. apríl 2026 11:33 