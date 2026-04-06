Landsliðskonan Guðrún Arnardóttir skoraði sitt fyrsta mark fyrir Hammarby í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag, eftir að hafa gengið í raðir félagsins í vetur.
Guðrún skoraði markið með föstum skalla snemma leiks, eftir að hafa brugðið sér fram þegar Hammarby átti hornspyrnu. Þetta var fyrsta markið í 3-0 útisigri liðsins gegn Brommapojkarna sem situr þar með eftir stigalaust á botni deildarinnar.
Hammarby hefur hins vegar unnið báða fyrstu leiki sína og er á toppi deildarinnar nú þegar hlé tekur við vegna landsleikja en Guðrún er væntanleg til Íslands til að mæta hér Úkraínu og Englandi 14. og 18. apríl.
Íslendingaliðin Häcken og Kristianstad eru einnig með sex stig eftir fyrstu tvær umferðirnar en Kristianstad vann Djurgården 4-1 á föstudaginn, þar sem nýjasta landsliðskonan Linda Líf Boama skoraði tvö mörk, og Häcken vann 2-1 útisigur gegn Vittsjö í dag. Fanney Inga Birkisdóttir stóð að vanda í marki Häcken en Thelma Karen Pálmadóttir kom inná sem varamaður á 64. mínútu.
Sigdís Eva Bárðardóttir spilaði svo fyrstu 56 mínúturnar í 1-1 jafntefli Norrköping við Malmö.