„Vona að þeir haldi í sín gildi og verði svolítið hugrakkir" Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 9. apríl 2026 11:00 Örvar Eggertsson (til vinstri) var markahæstur í liði Stjörnunnar í fyrra með fjórtán mörk í Bestu deildinni. vísir/anton Halldór Árnason, sérfræðingur Stúkunnar, segir að lágmarkskrafa hjá Stjörnunni sé að ná í Evrópusæti. Hann segir Garðabæjarliðið hafa að mestu litið vel út á undirbúningstímabilinu. Stjörnunni er spáð 3. sæti Bestu deildar karla í árlegri spá íþróttadeildar Vísis og Sýnar. Eftir að hafa misst af Evrópusæti 2024 endaði Stjarnan í 3. sæti Bestu deildarinnar í fyrra. Liðið endaði fimmtán stigum á eftir Íslandsmeisturum Víkings. Halldór telur að Stjörnumenn stefni hátt í sumar. „Ég held að væntingarnar séu klárlega að berjast um titilinn og ég hugsa að það sé hreinlega krafa á að ná Evrópusæti aftur og að komast eitthvað áfram í Evrópu," sagði Halldór er hann var beðinn um að rýna í lið Stjörnunnar. Klippa: Besta-spáin 2026 - 3. sæti „Stjörnuliðið er gott lið. Það er vel mannað og búið að leggja töluvert í það. Ef maður horfir á veturinn fram að þessum fræga leik á móti KR í Lengjunni, þessum fræga leik, má segja að Stjarnan hafi verið besta liðið á Íslandi á undirbúningstímabilinu. Ég held þeir hafi spilað ellefu eða tólf leiki fram að þeim leik og unnið hvern einasta og marga mjög sannfærandi." Gamla góða Stjarnan Leikstíll Stjörnunnar breyttist talsvert seinni hluta síðasta tímabils. Halldór vonast til að Stjörnumenn fari af þeirri braut í sumar. „Maður sér teikn á lofti með að Stjarnan fari meira í það sem þeir voru þekktir fyrir þangað til seinni partinn í fyrra. Leikstíllinn gjörbreyttist eftir að Steven Caulker kom, til hins verra að mínu mati. Mér finnst ég sjá jákvæð teikn á lofti með bæði pressu og uppspil; gömlu góðu Stjörnuna," sagði Halldór. „Þeir spiluðu mjög góðan fyrri hálfleik á móti Víkingi í úrslitum Bose-mótsins og mér líst ágætlega á Stjörnuna þrátt fyrir þennan KR-leik sem að, þar sem allt gekk á afturfótunum. Ég vona að þeir haldi í sín gildi, vera svolítið hugrakkir að spila og pressa. Þeir eru með gott lið og geta barist um titilinn ef allt gengur upp." Stjarnan sækir KA heim í 1. umferð Bestu deildarinnar klukkan 17:00 sunnudaginn 12. apríl.