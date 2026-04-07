Besta-spáin 2026: Vöðvarnir hnyklaðir

Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks föstudaginn 10. apríl.
Talsverðar væntingar voru gerðar til ÍA eftir gott gengi sem nýliðar tímabilið 2024. Skagamenn enduðu þá í 6. sæti og voru ekki langt frá því að komast í Evrópukeppni. Þeim tókst hins vegar engan veginn að fylgja þessum árangri eftir í fyrra og lentu fljótlega í ógöngum.
Eftir tvö þriggja marka töp í röð fyrir nýliðum ÍBV og Aftureldingar urðu þjálfaraskipti á Skaganum. Jón Þór Hauksson hætti og Lárus Orri Sigurðsson var ráðinn í hans stað. Hann hafði ekki þjálfað í nokkur ár og aldrei áður í efstu deild en rétti kúrsinn aðeins hjá ÍA. En eftir 1-0 sigur á KR um miðjan júlí fengu Skagamenn einungis eitt stig úr næstu fimm leikjum og voru rótfastir við botninn.
Þá kom viðspyrnan. Lárus Orri færði Rúnar Má Sigurjónsson í stöðu miðvarðar og fann réttu blönduna. ÍA fór á mikið flug, vann næstu fimm leiki sína og þrátt fyrir tap fyrir KA í næstsíðustu umferðinni, 5-1, voru Skagamenn hólpnir fyrir lokaumferðina. Þar unnu þeir Mosfellinga, 1-0, og enduðu í 8. sæti sem var afar vel af sér vikið miðað við hversu alvarleg staðan var orðin.
ÍA fékk 25 stig í fimmtán deildarleikjum undir stjórn Lárusar Orra og eftir tímabilið var hann ráðinn til frambúðar. Nóg hefur verið að gera á skrifstofunni hjá ÍA í vetur en liðið samdi við tvo stór nöfn sem komu heim úr atvinnumennsku. Gísli Eyjólfsson kom frá Halmstad í Svíþjóð og Guðmundur Þórarinsson sneri aftur heim eftir þrettán ár erlendis.
ÍA samdi einnig við Böðvar Böðvarsson eftir að FH lét hann fara og fékk sömuleiðis hina ungu Rafael Mána Þrastarson frá Fjölni og Markús Pál Ellertsson frá Triestina á Ítalíu.
Færa má rök fyrir því að ÍA hafi aldrei áður verið jafn stórtækt á félagaskiptamarkaðnum og miklu er til tjaldað á Skaganum. Það eru því talsverðar væntingar til liðsins og verkefnið sem bíður Lárusar Orra er allt annað en þegar hann tók við um mitt síðasta tímabil og átti að bjarga ÍA frá falli. Nokkrir leikmenn ÍA hafa ýmislegt að sanna eftir síðasta tímabil og það er spurning hvort koma nýju mannanna lyfti þeim upp á tærnar.
Eftir að hafa aðallega spilað með þrjá miðverði undir stjórn Jóns Þórs spilar ÍA með fjóra varnarmenn hjá Lárusi Orra. Miðjan með Gísla, Guðmund og Hauk Andra Haraldsson lítur ansi vel út á pappír og ætti að vera með þeim sterkari í deildinni.
Hægri bakvörðurinn Jón Gísli Eyland Gíslason er gríðarlega mikilvægur í sóknarleik ÍA en hann hefur komið að ófáum mörkum undanfarin tvö tímabil. Í fyrra gaf hann sjö stoðsendingar, flestar allra í liði Akurnesinga.
Viktor Jónsson mun leiða sóknarlínuna eins og síðustu ár. Hann fór hamförum sumarið 2024 en nýtti færin sín ekki jafn vel í fyrra. Viktor skoraði samt tíu mörk í Bestu deildinni og var mjög öflugur þegar ÍA gekk svo vel undir lok tímabilsins.
Viktori til halds og trausts í framlínunni verða Rafael, Markús Páll, Ómar Björn Stefánsson, Gísli Laxdal Unnarsson, Steinar Þorsteinsson og hinn ungi Gabríel Snær Gunnarsson. Skagamenn njóta krafta hans þó ekki nema hluta af tímabilinu því hann hefur samið við Elfsborg í Svíþjóð. Talandi um unga leikmenn þá vonast Skagamenn væntanlega eftir því að Ísak Máni Guðjónsson, sem stimplaði sig skemmtilega inn í byrjunarliðið seinni hluta síðasta tímabils, taki annað skref fram á við í sumar.
Það eru forsendur fyrir góðu sumri á Skaganum og stuðningsmenn ÍA leyfa sér eflaust að dreyma um í það minnsta atlögu að Evrópusæti.
