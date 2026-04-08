Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir KR 4. sæti Bestu deildar karla í sumar. Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks föstudaginn 10. apríl. Íþróttadeild spáir KR 4. sæti Bestu deildarinnar í sumar og liðið stökkvi upp um sex sæti á milli tímabila. Stórsigur á Vestra, 1-5, í lokaumferð Bestu deildarinnar í fyrra kom í veg fyrir að KR félli niður í næstefstu deild í annað sinn í sögu félagsins. KR fékk mikið hrós fyrir hugrakka nálgun og skemmtilegan sóknarbolta framan af síðasta tímabili og var ósigrað í fyrstu sex deildarleikjum sínum. En síðan fór gamanið að kárna. Vesturbæjarliðið vann aðeins fjóra af næstu sextán leikjum sínum og botninum var líklega náð þegar KR tapaði 0-7 fyrir Víkingi í lokaumferð deildarkeppninnar. Það var stærsta tap KR á heimavelli í sögunni. KR-ingar fengu aðeins eitt stig í fyrstu þremur leikjunum í úrslitakeppninni, voru í fallsæti og Vesturbæingar voru farnir að óttast hið versta. KR vann hins vegar ÍBV, 2-1, í næstsíðustu umferðinni og var því með örlögin í sínum eigin höndum fyrir lokaumferðina. KR þurfti að sækja sigur á Ísafjörð til að halda sér uppi í Bestu deildinni. Það tókst og stuðningsmenn KR gátu varpað öndinni léttar. Ekkert hálfkák var á KR-ingum á síðasta tímabili og þeir brenndu skipin svo sannarlega eins og þjálfarinn Óskar Hrafn Þorvaldsson sagði ósjaldan. Sóknartölfræði KR var sannarlega ekki eins og hjá liði í fallbaráttu. KR skoraði þriðju flestu mörkin í Bestu deildinni (55), var með næstflest vænt mörk (53,1), ekkert lið var meira með boltann (64,9%) eða átti fleiri skot (418) og aðeins Breiðablik var með fleiri snertingar inni í vítateig mótherjanna. grafík/bjarki Varnarleikurinn var hins vegar ótraustur og á köflum glæfralegur. KR fékk á sig flest mörk allra (62) og hélt aðeins tvisvar sinnum hreinu. KR-ingar voru sérstaklega veikir fyrir í föstum leikatriðum og fengu á sig fjölmörg mörk eftir þau. Aftur á móti fékk KR á sig næstfæst skot allra liðanna í deildinni og hefði samkvæmt xG-fræðunum „bara“ átt að fá á sig 44,7 mörk en markvarslan var ekki góð síðasta sumar. Gríðarlegar breytingar urðu á leikmannahópi KR í fyrra, bæði fyrir mót og í sumarglugganum. Öllu minna hefur farið fyrir KR-ingum á félagaskiptamarkaðnum í vetur. Þeir sóttu tvo unga Ganverja og fengu svo Arnór Ingva Traustason frá Norrköping. Hann lék síðast á Íslandi 2013 en er nú kominn í svarthvítt og KR-ingar binda miklar vonir við að hann bindi liðið saman á miðsvæðinu. grafík/bjarki Eins og í fyrra litu KR-ingar vel út á undirbúningstímabilinu. Þeir rúlluðu yfir Stjörnumenn, 0-4, í undanúrslitum Lengjubikarsins en töpuðu fyrir Fylkismönnum í úrslitaleiknum. Staðan eftir venjulegan leiktíma var 4-4 en Árbæingar höfðu betur í vítakeppni. KR sýndi svo sparihliðarnar á löngum köflum í 4-2 sigri á Val í 32-liða úrslitum Mjólkurbikarsins á annan í páskum. KR ætti að vera komið lengra í að tileinka sér leikstíl Óskars Hrafns og það er sannarlega jákvæð teikn á lofti í Vesturbænum. Minni breytingar á leikmannahópnum ættu líka að hjálpa við að byggja upp stöðugleika. grafík/bjarki KR-ingar gefa engan afslátt af sínum gildum og tefla áfram djarft. Óskar Hrafn frumsýndi hina kornungu Sigurð Breka Kárason og Alexander Rafn Pálmason í fyrra og þeir voru í stóru hlutverki í vetur. Sigurður fær væntanlega aukna ábyrgð í sumar sem og Alexander, meðan hans nýtur við en hann gengur í raðir danska liðsins Nordsjælland um mitt sumar. Fyrirliðinn Aron Sigurðarson verður áfram aðalmaður KR í sókninni en hann skoraði fjórtán mörk í fyrra, þar af sex með skotum fyrir utan vítateig. Eiður Gauti Sæbjörnsson skoraði einnig fjórtán mörk á sínu fyrsta heila tímabili í efstu deild. Óskar Hrafn Þorvaldsson tók við KR seinni hluta tímabilsins 2024.vísir/diego Arnar Freyr Ólafsson virðist vera orðinn markvörður númer eitt hjá KR. Þrátt fyrir að búa yfir talsverðri reynslu er hann að fara inn í krefjandi tímabil. Sömu sögu er að segja af Finni Tómasi Pálmasyni sem hefur ýmislegt að sanna eftir nokkur erfið ár. Vanalega er ekki fjölmennt í vörninni hjá KR og því mun mikið mæða á Finni og Arnar þarf að vinna nokkur stig fyrir Vesturbæjarliðið. Það verður áfram gaman að horfa á KR og fylgjast með vegferð liðsins. Fólk hefur sterkar skoðanir á henni og sitt sýnist hverjum um nálgun Vesturbæinga. En Besta deildin er ríkari fyrir vikið. Besta deild karla KR