Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir Stjörnunni 3. sæti Bestu deildar karla í sumar. Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks föstudaginn 10. apríl. Íþróttadeild spáir Stjörnunni 3. sæti Bestu deildarinnar í sumar og Garðbæingar endi því á sama stað og á síðasta tímabili. Stjarnan var ekki fyrr komin í baráttu um Íslandsmeistaratitilinn þegar liðið stimplaði sig út úr henni í fyrra. Eftir misjafnt gengi framan af tímabili breyttust hlutirnir til hins betra, allavega hvað stigasöfnun varðar, eftir að Steven Caulker kom inn í byrjunarlið Stjörnunnar. Garðbæingar unnu fimm af sjö leikjum sínum fyrir skiptinguna og gerðu tvö jafntefli. Þegar úrslitakeppnin hófst var Stjarnan aðeins tveimur stigum á eftir toppliði Víkings. En svo var allur vindur úr Stjörnuliðinu. Það vann ekki leik í úrslitakeppninni og var á endanum heppið að ná að halda 3. sætinu. Ef Breiðablik hefði skorað eitt mark í viðbót í lokaleiknum gegn Stjörnunni hefðu Blikar náð Evrópusætinu á kostnað Stjörnumanna. Skömmu eftir að síðasta tímabili lauk samdi Stjarnan við Birni Snæ Ingason sem átti svo góða innkomu í lið KA í fyrra. Hann var líka besti maður deildarinnar síðasta heila tímabilið sem hann lék hér á landi (2023). grafík/bjarki Stjarnan er svakalega vel mönnuð í kantstöðunum með Birni, Örvar Eggertsson, sem skoraði fjórtán mörk í fyrra, Benedikt Warén, sem skoraði sex mörk og lagði upp átta á síðasta tímabili, og Hauk Örn Brink, sem spilaði einkar vel á undirbúningstímabilinu. Reynsluboltarnir Emil Atlason og Andri Rúnar Bjarnason deila svo framherjastöðunni. Emil missti mikið úr vegna meiðsla í fyrra en Andri Rúnar skoraði tólf mörk. Emil skoraði bæði mörk Stjörnunnar í bikarsigrinum á Selfossi á páskadag, 2-1, eftir undirbúning Birnis. Jökull Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, hefur ýmsa kosti á miðjunni. Guðmundur Baldvin Nökkvason hefur alla burði til að vera einn besti leikmaður deildarinnar og honum til halds og trausts eru Samúel Kári Friðjónsson, Jóhann Árni Gunnarsson og Alex Þór Hauksson. grafík/bjarki Stærsta verkefnið sem bíður Jökuls er að laga varnarleik Stjörnunnar sem var hriplekur á síðasta tímabili. Stjörnumenn fengu á sig 45 mörk og héldu aðeins þrisvar sinnum hreinu. Þeir fengu hins vegar flest skot allra liða á sig og hefðu samkvæmt xG-fræðunum átt að fá á sig 55,1 mark. Árni Snær Ólafsson hefur leikið vel síðan hann gekk í raðir Stjörnunnar en myndi eflaust þiggja meiri vernd í sumar. Caulker er horfinn á braut en í hans stað fékk Stjarnan Gustav Kjeldsen frá bikarmeisturum Vestra. Mikið mun mæða á danska miðverðinum að stoppa í götin í varnarleik Garðbæinga. Auk Caulkers fékk Stjarnan þrjá leikmenn í sumarglugganum í fyrra sem eru enn hjá félaginu. Þetta eru Hollendingurinn Damil Dankerlui og Alpha Conteh og Ibrahim Turay frá Síerra Leóne. Sá síðastnefndi lék ekkert með Garðbæingum í fyrra þar sem hann fékk ekki vegabréfsáritun en þykir hafa sýnt góða takta í vetur. grafík/bjarki Stjarnan lék vel á undirbúningstímabilinu en var skellt rækilega niður á jörðina af KR í undanúrslitum Lengjubikarsins. Stjörnumenn voru teknir í bakaríið í þeim leik sem sýndi að liðið er kannski ekki komið langt eins og vonast er til. Jökull er að hefja sitt þriðja heila tímabil með Stjörnuna og talsverð pressa er á bæði honum og liðinu fyrir sumarið. Jökull hefur ekki alltaf nálgast leikinn á hefðbundinn hátt en undir lok síðasta tímabils kom meiri stöðugleiki í liðsvali hans og það skilaði sér í betri úrslitum, allavega um tíma. Það var þó enginn afgangur af mörgum sigrum Stjörnunnar og leikstíllinn breyttist talsvert eftir því sem á tímabilið leið og varð einfaldari. Jökull Elísabetarson tók við Stjörnunni í maí 2023.vísir/diego Stjarnan endaði í 4. sæti 2023 og 2024 og í því þriðja í fyrra. Næsta skref hjá Garðbæingum hlýtur að taka næsta skref og berjast að alvöru um Íslandsmeistaratitilinn. Þeir þurfa þó að gefa talsvert í frá síðasta tímabili þar sem þeir enduðu fimmtán stigum á eftir Víkingum. En leikmannahópurinn er sterkur og ætti að vera ágætlega til þess fallinn að takast á við hið aukna álag sem fylgir þátttöku í Evrópukeppni. Stjarnan er einn af stóru strákunum í íslenska boltanum en liðið vill eflaust bæta fleiri titlum í safnið. Stjörnumenn urðu Íslandsmeistarar 2014 og bikarmeistarar 2018 en síðan eru liðin ansi mörg ár, eflaust full mörg að mati Garðbæinga og því langar þá að breyta. Besta deild karla Stjarnan