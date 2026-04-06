Ein minnsta starfsstöð flugfélagsins Air Atlanta er á Heathrow-flugvelli í London, þar sem þjálfun flugmanna fer fram. Þar er félagið með sinn eigin Boeing 747-flughermi.
„Þetta er tækið þar sem við komum og gerum okkar æfingar, reglulegar endurþjálfanir. Þetta er tækið þar sem þú mátt gera mistök,“ segir Tryggvi Þráinsson, forstöðumaður þjálfunardeildar, í átjánda þætti Flugþjóðarinnar um Atlanta-flugfélagið á Sýn+.
„Hérna lærum við að gera mistökin því við viljum að þau séu ekki gerð þegar við erum komin í alvöru-vélina. Þannig að þetta er okkar tæki til að gera okkur að betri flugmönnum,“ segir Tryggvi sem jafnframt er flugstjóri.
Flugherminn fyrir Boeing 747 keypti Air Atlanta í ársbyrjun 2021 í miðjum covid-heimsfaraldri af breska flugfélaginu British Airways. Hann er staðsettur á Heathrow-flugvellinum í London í byggingu sem hýsir þjálfunarsetur British Airways.
Fyrir utan það að tryggja eigin flugmönnum aðgang að góðri þjálfun þegar hentar fylgdi því mikill sparnaður fyrir Atlanta að eignast sinn eigin flughermi. Jafnframt hefur félagið tekjur af flugherminum með útseldri vinnu því hann er leigður út til annarra flugfélaga og flugmanna.
Tryggvi býður gömlum Cessna-flugmanni að setjast undir stýri. Það er ákveðið að hann reyni að taka hana á loft frá Kennedy-flugvelli og fljúgi svo hring í kringum New York-borg.
Í skrifstofubyggingu í Smárahverfi í Kópavogi er stjórnstöð þakin svo mörgum tölvuskjám að minnir á geimferðamiðstöð. Stöðin á það sammerkt með NASA að þar sitja einnig sérfræðingar við skjái að fylgjast með að allt gangi vel í ferðum á fjarlægum slóðum.
Boeing 747-þotan er kölluð drottning himnanna enda var hún stærsta farþegaþota heims um áratugaskeið. Hin goðsagnakennda júmbóþota skipar einnig stærri sess í íslenskri flugsögu en flesta grunar.
Loftleiðir voru við það að kaupa tvær Boeing 747-þotur skömmu fyrir sameiningu flugfélaganna árið 1973. Andstaða eins stjórnarmanna Loftleiða sem og ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að hafna ríkisábyrgð gerðu út um júmbó-draum Loftleiðamanna.