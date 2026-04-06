Fótbolti

Fyrsta tapið hjá Kol­beini og fé­lögum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Kolbeinn var á meðal betri manna Vålerenga í dag en það dugði skammt.
Kolbeinn var á meðal betri manna Vålerenga í dag en það dugði skammt. Getty/Ahmad Mora

Kolbeinn Birgir Finnsson og félagar hans í Vålerenga töpuðu 1-0 fyrir Noregsmeisturum Viking frá Stafangri í Osló í dag.

Vålerenga hafði unnið fyrstu tvo leiki liðsins í deildinni og Kolbeinn heillað þar. Hann raunar var svo góður að Vålerenga ákvað eftir aðeins þessa fyrstu tvo deildarleiki að festa kaup á kappanum sem var á láni frá Utrecht í Hollandi.

Kolbeinn var að venju í byrjunarliði Vålerenga í dag en þrátt fyrir fínustu frammistöðu hans tókst ekki að koma í veg fyrir 1-0 tap fyrir ríkjandi meisturum.

Með sigrinum jafnar Viking lið Vålerenga að stigum. Bæði eru með sex stig eftir þrjá leiki, jöfn Tromsö á toppnum en síðastnefnda liðið á leik inni við Rosenborg síðar í dag.

Norski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið