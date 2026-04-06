Fjær að heiman en nokkur maður frá upp­hafi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Heimur okkar út um glugga geimfarsins Óríons.
Heimur okkar út um glugga geimfarsins Óríons. Geimferðarstofnun Bandaríkjanna, NASA

Í nótt fara geimfararnir um borð í Artemis II aftur fyrir tunglið og í um fjörutíu mínútur rofnar allt samband við þá. Sjálft tunglið er fyrir. Í leiðinni verða þeir lengra að heiman en nokkur manneskja frá upphafi.

Þegar klukkuna vantar sautján mínútur í miðnætti í nótt rofnar útvarpssamband við geimfarana og í þessar fjörutíu mínútur verða þeir einir með sjálfum sér í tómi alheimsins. Þeir munu því upplifa kyrrð sem fæst ekki á jörðu niðri og fáir menn hafa nokkurn tímann fundið fyrir.

Leiðangursforinginn Victor Glover sagðist vona, í samtali við breska ríkisútvarpið, að heimurinn nýtti tímann til að koma saman.

„Þegar við erum bakvið tunglið, án sambands við nokkurn mann, skulum við líta á það sem tækifæri. Biðjum, vonum og sendum hlýjar hugsanir um að við náum aftur sambandi við teymið,“ sagði hann áður en geimfarið tók á loft.

Í sambandsleysinu verður geimförunum fært að helga sig alla tunglinu. Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins verður tímanum varið í að taka myndir, gera athuganir og eflaust mæna á dýrð tunglsins. Þegar þeir koma loks undan skugga tunglsins dregur heimurinn andann léttar.

Hér að neðan má fylgjast með geimförunum um borð fara hringinn um tunglið.

