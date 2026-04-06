Sjö landsliðsmenn Eritreu flúðu eftir landsliðsverkefni liðsins fyrir helgi. Landsliðið hefur ekki verið starfrækt árum saman vegna ótta um flótta leikmanna.
Eritrea vann samanlagðan 4-1 sigur á Eswatini í fyrstu leikjum liðsins í undankeppni Afríkumótsins í 18 ár. Fyrst vann liðið heimaleikinn 2-0, sem fram fór í Marokkó, og fylgdi því eftir með 2-1 sigri í Eswatini síðastliðinn þriðjudag.
Síðast tók liðið þátt í undankeppni Afríkumótsins árið 2008 þegar Eritrea féll úr leik fyrir Úganda.
Eswatini er smáríki innan Suður-Afríku og samkvæmt afrískum miðlum urðu sjö leikmenn eritreska liðsins eftir þar í landi þegar landsliðsverkefninu lauk. Um var að ræða fyrsta landsleik Eritreu síðan 2020 og þann fyrsta utan landssteinanna síðan 2019.
Eritrea er á meðal fátækari ríkja heims og flóttamönnum frá ríkinu fjölgað mikið undanfarin ár. Ítrekað hafa landsliðsmenn í fótbolta nýtt tækifærið þegar leikir eru leiknir erlendis til að flýja land.
Slíkt gerðist eftir Austur-Afríkumótið 2007 í Tansaníu og leiki í undankeppni Afríkukeppninnar í Angóla 2007. Tólf leikmenn hurðu eftir Austur-Afríkumótið 2009 og tíu létu sig hverfa eftir leiki við Botsvana í undankeppni HM 2018.
Vegna þess hve margir leikmenn hafa orðið að hælisleitendum eftir leiki Eritreu hefur þjóðin ekki tekið þátt í undankeppnum HM eða Afríkukeppninnar frá því í Botsvana, þar til í ár.
Þrátt fyrir sögulegan árangur, sem veitir Eritreu sæti í riðlakeppni undankeppninnar fyrir Afríkumótið, reyndist ótti um flótta á rökum reistur og sjö leikmenn sem búsettir eru í heimalandinu horfnir á braut.