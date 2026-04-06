Cantona spreytir sig á ís­lenskunni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Cantona renndi yfir íslenskuna ásamt Vivian. Samsett/Facebook/Getty

Franska fótboltagoðsögnin Eric Cantona hefur verið að störfum á Ströndum undanfarnar vikur við kvikmyndagerð. Íslenskukunnáttan virðist aðeins snúast fyrir leikaranum.

Tökur við kvikmyndina Hólmavík hófust fyrir tæpum mánuði síðan. Henni er leikstýrt af baskanum Mikel Aguirresarobe og myndin fjallar um baskneskan lögfræðing sem sendur er til Íslands til að kaupa fiskvinnslu.

Á meðal leikara í myndinni er Cantona sem hefur stundað leiklist í að verða þrjá áratugi, frá því að fótboltaskórnir fóru á hilluna þegar hann var aðeins þrítugur árið 1997.

Vivian Ólafsdóttir leikur með Cantona í myndinni og birti á Facebook kómískt myndband þar sem hún spyr Frakkann út í íslenskukunnáttuna. Cantona segir hátt og snjallt: „Jæja, takk“ og því fylgir í kjölfarið setning sem engin leið er að skilja.

Myndbandið má sjá í spilaranum.

