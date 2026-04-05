Fóru illa að ráði sínu án Tómasar Aron Guðmundsson skrifar 5. apríl 2026 14:59 Tómas Bent Magnússon í leik með Hearts gegn Celtic fyrr á tímabilinu Getty/Alan Harvey Hearts varð af mikilvægum stigum í toppbaráttu skosku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag er liðið gerði 2-2 jafntefli við botnlið Livingston. Tómas Bent Magnússon var fjarri góðu gamni í liði Hearts í dag vegna meiðsla. Það voru heimamenn í Livingston sem byrjuðu leikinn betur og komust einu marki yfir eftir mark Stevie May á fimmtu mínútu. 1-0. Þannig stóðu leikar allt þar til á 24. mínútu þegar að Lawrence Shankland jafnaði metin fyrir Hearts. 1-1. Hearts komst síðan yfir snemma í seinni hálfleik þegar að Cláudio Braga kom boltanum í netið en skömmu eftir mark hans jafnaði Lewis Smith metin fyrir Livingston í stöðuna 2-2 og þar við sat. Úrslitin gera það að verkum að stigið nægir Hearts til þess að tylla sér á nýjan leik á topp skosku úrvalsdeildarinnar, þar er liðið með eins stigs forystu á Rangers þegar að 32 umferðir hafa verið leiknar.