Stefán Teitur spilaði fyrri hálfleikinn í svekkjandi jafntefli Aron Guðmundsson skrifar 5. apríl 2026 13:28 Stefán Teitur í leik dagsins Vísir/Getty Stefán Teitur Þórðarson var í byrjunarliði Hannover sem varð af mikilvægum stigum í toppbaráttu þýsku B-deildarinnar í fótbolta í dag. Liðið gerði 1-1 jafntefli við Elversberg. Stefán Teitur spilaði aðeins fyrir hálfleikinn í leik dagsins og fór út af í stöðunni 1-0 fyrir Hannover eftir sjálfsmark Maximilian Rohr á 20.mínútu. Elversverg tókst að jafna metin í stöðuna 1-1 með marki úr vítaspyrnu á 56.mínútu og þar við sat. Dýrmætara stig niðurstaðan fyrir Elversberg sem er sem stendur í þriðja sæti þýsku B-deildarinnar með 52 stig, tveimur stigum meira en Hannover sem vermir 5.sætið. Efstu tvö lið deildarinnar tryggja sér sæti í þýsku úrvalsdeildinni á næsta tímabili á meðan að liðið sem endar í þriðja sæti fer í umspil um sæti í efstu deild við liðið sem endar þar í 16.sæti. Tuttugu og átta umferðir hafa verið spilaðar í þýsku B-deildinni og sex umferðir eftir af deildarkeppninni. Mjög mjótt er á munum milli efstu fimm liða deildarinnar. Baráttan um sæti í efstu deild hörð.