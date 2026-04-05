Algjör ringulreið: Leik frestað hjá Alfons og Stefáni eftir ótrúlega uppákomu Aron Guðmundsson skrifar 5. apríl 2026 10:59 Alfons Sampsted er leikmaður GA Eagles sem ætti að vera keppa við PEC Zwolle þessa stundina en stuðningsmenn gestaliðsins eru að valda ringulreið Vísir/Samsett Leik hjá Alfons Sampsted, Stefáni Inga Sigurðarssyni og liðsfélögum hans í Go Ahead Eagles gegn erkifjendunum í PEC Zwolle í hollensku úrvalsdeildinni hefur verið frestað um óákveðinn tíma eftir að harðasti kjarni stuðningsmannahóps PEC neitaði að taka niður klæði sem hylur andlit þeirra. Leikur liðanna, sem fer fram á heimavelli GA Eagles, átti að hefjast klukkan korter yfir tíu en enn sem komið er hefur ekki tekist að fá stuðningsmenn PEC til þess að vera samvinnuþýðir. Mat yfirvalda í svona stöðu er að mun meiri líkur á að til óláta komi þegar að stuðningsmannakjarnar á borð við þann hjá PEC Zwolle kýs að hylja andlit sitt á leikjum með það fyrir augum að ekki sé hægt að bera kennsl á þá. Því var ákveðið að leyfa leiknum ekki að fara af stað fyrr en búið væri að greiða úr þessari stöðu. Leikmaður og þjálfari PEC Zwolle hafa reynt að ræða við stuðningsmennina um málið en hefur ekki gengið til þessa að fá þá til að vera samvinnuþýða De IJsselderby is tot nader orde uitgesteld vanwege verboden gezichtsbedekking bij de PEC Zwolle-fans⏳ pic.twitter.com/Y46qjsbCvy— ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2026 Uppfært 11:35 Leikmenn eru mættir aftur út á völl til að hita upp. Stefnir allt í að leikurinn geti farið af stað í kringum korter í tólf að íslenskum tíma. Uppfært 11:07: Verið er að láta stuðningsmenn PEC Zwolle yfirgefa stúkuna. Það er ekki fyrr en þeir eru komnir upp í rútu á leið til síns heimabæjar sem upphitun liðanna tveggja mun hefjast á ný áður en að leikurinn verður flautaður á. Uppfært 11:00: Búið er að kalla til óeirðarlögreglu til þess að leysa úr málinu við mikla kátínu stuðningsmanna heimaliðsins. Stuðningsmannahópur PEC Zwolle hefur neitað að gefa eftir. Þeir verða margir hverjir látnir yfirgefa völlinn. Hollenski boltinn