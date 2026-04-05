Fótbolti

Al­gjör ringul­reið: Leik frestað hjá Al­fons og Stefáni eftir ótrú­lega upp­ákomu

Aron Guðmundsson skrifar
Alfons Sampsted er leikmaður GA Eagles sem ætti að vera keppa við PEC Zwolle þessa stundina en stuðningsmenn gestaliðsins eru að valda ringulreið Vísir/Samsett

Leik hjá Al­fons Samp­sted, Stefáni Inga Sigurðarssyni og liðs­félögum hans í Go Ahead Eag­les gegn erki­fjendunum í PEC Zwolle í hollensku úr­vals­deildinni hefur verið frestað um óákveðinn tíma eftir að harðasti kjarni stuðnings­manna­hóps PEC neitaði að taka niður klæði sem hylur and­lit þeirra.

Leikur liðanna, sem fer fram á heimavelli GA Eagles, átti að hefjast klukkan korter yfir tíu en enn sem komið er hefur ekki tekist að fá stuðningsmenn PEC til þess að vera samvinnuþýðir.

Mat yfirvalda í svona stöðu er að mun meiri líkur á að til óláta komi þegar að stuðningsmannakjarnar á borð við þann hjá PEC Zwolle kýs að hylja andlit sitt á leikjum með það fyrir augum að ekki sé hægt að bera kennsl á þá.

Því var ákveðið að leyfa leiknum ekki að fara af stað fyrr en búið væri að greiða úr þessari stöðu. 

Leikmaður og þjálfari PEC Zwolle hafa reynt að ræða við stuðningsmennina um málið en hefur ekki gengið til þessa að fá þá til að vera samvinnuþýða

Uppfært 11:35

Leikmenn eru mættir aftur út á völl til að hita upp. Stefnir allt í að leikurinn geti farið af stað í kringum korter í tólf að íslenskum tíma. 

Uppfært 11:07:

Verið er að láta stuðningsmenn PEC Zwolle yfirgefa stúkuna. Það er ekki fyrr en þeir eru komnir upp í rútu á leið til síns heimabæjar sem upphitun liðanna tveggja mun hefjast á ný áður en að leikurinn verður flautaður á.

Uppfært 11:00: 

Búið er að kalla til óeirðarlögreglu til þess að leysa úr málinu við mikla kátínu stuðningsmanna heimaliðsins. Stuðningsmannahópur PEC Zwolle hefur neitað að gefa eftir. Þeir verða margir hverjir látnir yfirgefa völlinn.

