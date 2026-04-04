Fótbolti

Börsungar nýttu sér ó­vænt tap Real Madrid

Aron Guðmundsson skrifar
Lewandowski fagnar sigurmarki sínu í kvöld Vísir/Getty

Staða Barcelona á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta er orðin afar góð eftir leiki dagsins í deildinni. Börsungar unnu dramatískan sigur á Atletico Madrid og nýttu sér þar með óvænt tap Real Madrid fyrr í dag til hins ítrasta.

Real Madrid tapaði óvænt fyrir fallbaráttuliði Mallorca í dag og vissu því Börsungar að með sigri gegn Atletico Madrid í kvöld gæti liðið byggt við forystu sína á toppi deildarinnar. 

Atletico Madrid er að berjast í kringum fjórða sæti deildarinnar og komst yfir í kvöld með marki frá Giuliano Simeone á 39.mínútu. 

Forysta heimamanna entist þó ekki lengi því aðeins þremur mínútum eftir mark Simeone var Marcus Rashford búinn að jafna metin fyrir Barcelona, 1-1 og þannig stóðu leikar í hálfleik en rétt fyrir lok fyrri hálfleiksins varð Atletico Madrid fyrir áfalli er Nicolás González var rekinn af velli með beint rautt spjald. 

Einum manni færri tókst leikmönnum Atletico að halda Börsungum í skefjum, allt þar til að Robert Lewandowski kom boltanum í netið og skoraði afar mikilvægt sigurmark fyrir Barcelona á 87.mínútum. Dramatíkin allsráðandi. 

Sigur Börsunga sér til þess að Barcelona er nú með sjö stiga forystu á toppi deildarinnar. Real Madrid er í öðru sæti og hefur tapað tveimur af síðustu fimm leikjum sínum í deildinni.

