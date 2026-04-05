Mun aldrei jafna sig á tapinu gegn Íslandi á EM: „Var mér mjög erfitt" Aron Guðmundsson skrifar 5. apríl 2026 09:33 Andstæðurnar miklar. Ísland að upplifa sinn sætasta sigur, England sitt súrasta tap Vísir/Samsett Roy Hodgson, fyrrverandi landsliðsþjálfari Englands, segist aldrei munu jafna sig á tapi liðsins gegn Íslandi í sextán liða úrslitum EM árið 2016. Hodgson, sem tók á dögunum við sem bráðabirgðastjóri Bristol City til loka þessa tímabils, var gestur í The Wayne Rooney Show á vegum BBC. Þar er Wayne Rooney, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður Englands umsjónarmaður. Í þættinum var Hodgson spurður út í 2-1 tapið gegn Íslandi í 16-liða úrslitum Evrópumóts landsliða árið 2016. „Það var mér mjög erfitt," svaraði Hodgson. „Kemst ég einhvern tímann yfir þetta? Nei ég tel svo ekki vera." Rooney, sem segist hafa notið sín best hjá enska landsliðinu þegar það var undir stjórn Roy Hodgson, segir það hafa verið erfitt að sjá vonbrigðin hjá Hodgson eftir leik. „Við vissum þá að þetta yrðu hans endalok með enska landsliðið og þá fór ég einnig að hugsa hvort að þetta hafi verið minn síðasti leikur með landsliðinu." View this post on Instagram A post shared by BBC SPORT (@bbcsport) Hodgson hafi haldið smá tölu inn í búningsklefanum eftir tapið gegn Íslandi. Síðan hafi Rooney tekið við og lagt línurnar varðandi framhaldið. „Ég held að þessi andartök í búningsklefanum eftir leik séu þau verstu sem ég hef nokkurn tímann upplifað á mínum ferli." Hodgson tók undir þau orð Rooney. „Það eru slæmu stundirnar, því miður, sem sitja lengur í þér. " Landslið karla í fótbolta EM 2016 í Frakklandi