Fótbolti

Læri­sveinar Sigga Ragga á toppnum í Fær­eyjum

Aron Guðmundsson skrifar
Það hefur oft verið léttara yfir Sigga Ragga á hliðarlínunni en í sumar
Lærisveinar Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar í liði NSÍ Runavíkur tylltu sér á topp færeysku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með 2-1 sigri á útivelli gegn B68 Toftir í kvöld. 

NSÍ Runavík endaði í þriðja sæti færeysku deildarinnar á síðasta tímabili og hefur farið afar vel af stað undir stjórn Sigga Ragga á yfirstandandi tímabili en Íslendingurinn tók við stjórnartaumunum hjá liðinu fyrir tímabilið. 

Aron Knudsen kom NSÍ Runavík yfir með marki strax á þrettándu mínútu í leik dagsins en snemma í seinni hálfleik jafnaði Sebastian Lau Nielsen metin fyrir B68 Toftir. 1-1. 

Komið var fram á 82. mínútu þegar að Jann Julian Benjaminsen kom NSÍ Runavík aftur yfir og innsiglaði 2-1 sigur liðsins. 

Um þriðja sigur NSÍ Runavíkur í fyrstu fjórum leikjum liðsins í deildinni er að ræða. Þar fyrir utan hefur liðið gert eitt jafntefli og er enn ósigrað undir stjórn Sigga Ragga. 

NSÍ Runavík er sem stendur á toppi færeysku deildarinnar með tíu stig, þremur stigum meira en B36 Þórshafnar sem á leik til góða. 

Færeyski boltinn

