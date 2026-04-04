Lærisveinar Sigga Ragga á toppnum í Færeyjum Aron Guðmundsson skrifar 4. apríl 2026 19:23 Það hefur oft verið léttara yfir Sigga Ragga á hliðarlínunni en í sumar Vísir/Pawel Lærisveinar Sigurðar Ragnars Eyjólfssonar í liði NSÍ Runavíkur tylltu sér á topp færeysku úrvalsdeildarinnar í fótbolta með 2-1 sigri á útivelli gegn B68 Toftir í kvöld. NSÍ Runavík endaði í þriðja sæti færeysku deildarinnar á síðasta tímabili og hefur farið afar vel af stað undir stjórn Sigga Ragga á yfirstandandi tímabili en Íslendingurinn tók við stjórnartaumunum hjá liðinu fyrir tímabilið. Aron Knudsen kom NSÍ Runavík yfir með marki strax á þrettándu mínútu í leik dagsins en snemma í seinni hálfleik jafnaði Sebastian Lau Nielsen metin fyrir B68 Toftir. 1-1. Komið var fram á 82. mínútu þegar að Jann Julian Benjaminsen kom NSÍ Runavík aftur yfir og innsiglaði 2-1 sigur liðsins. Um þriðja sigur NSÍ Runavíkur í fyrstu fjórum leikjum liðsins í deildinni er að ræða. Þar fyrir utan hefur liðið gert eitt jafntefli og er enn ósigrað undir stjórn Sigga Ragga. NSÍ Runavík er sem stendur á toppi færeysku deildarinnar með tíu stig, þremur stigum meira en B36 Þórshafnar sem á leik til góða.