Ótrúlegt ævintýri að raungerast á Íslendingaslóðum Aron Guðmundsson skrifar 4. apríl 2026 23:15 Frá leik Íslands og Finnlands á Stockhorn leikvanginum í Thun á EM í fyrra. Vísir/Getty Það þarf mikið að gerast svo FC Thun standi ekki uppi sem svissneskur meistari í fótbolta og það sem nýliði í efstu deild Sviss þetta tímabilið. Liðið spilar á Stockhorn leikvanginum sem hýsti íslenska kvennalandsliðið á EM síðasta sumar meðal annars. FC Thun er að takast eitthvað sem enginn hafði trú á og mætti kalla vegferð iðsins í efstu deild þetta tímabilið algjört ævintýri. Liðið er sem stendur á toppi svissnesku úrvalsdeildarinnar með mjög gott forskot þegar að 32 umferðir hafa verið leiknar. Þar er liðið að skjóta stórliðum á borð við Basel, Young Boys og St.Gallen ref fyrir rass og þarf eitthvað mikið að gerast til þess að titillinn endi ekki hjá Thun. Í augsýn er fyrsti stóri titill félagsins í 128 ára sögu þess. Bærinn Thun er með íbúafjölda upp á rúm 45 þúsund einstaklinga og þar spilaði íslenska kvennalandsliðið tvo af þremur leikjum sínum í riðlakeppni Evrópumóts landsliða síðasta sumar. Árangur Thun enn merkilegri fyrir þær sakir að liðið er nýliði í efstu deild eftir að hafa borið sigur úr býtum í næstefstu deild á síðasta tímabili. Þetta yrði besti árangur liðsins í efstu deild síðan tímabilið 2004-2005 þegar að annað sætið var niðurstaðan og fór Thun í kjölfarið í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu þar sem liðið var ekki langt frá því að stela stigi af Arsenal á Highbury. Síðustu ár hafa ekki verið gjöful fyrir liðið og miklir erfiðleikar steðjað að en tekist hefur að rétta úr kútnum allverulega og er eitt skemmtilegasta ævintýri fótboltans skrifaði í Thun um þessar mundir.