Íris skoraði aftur gegn Juventus Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. apríl 2026 13:22 Íris Ómarsdóttir hefur skorað fimm mörk í ítölsku úrvalsdeildinni á tímabilinu. getty/Juventus FC Fiorentina beið lægri hlut fyrir Juventus, 1-2, á heimavelli í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Íris Ómarsdóttir skoraði mark Flórensliðsins í dag. Hún er hálfíslensk en hefur leikið fyrir yngri landslið Noregs. Íris gekk í raðir Fiorentina frá Stabæk í september í fyrra. Fiorentina tapaði einnig fyrir Juventus í bikarkeppninni um síðustu helgi, 2-1, en Íris var þá líka á skotskónum. Hlín Eiríksdóttir var í byrjunarliði Fiorentina en fór meidd af velli á 36. mínútu. Katla Tryggvadóttir lék síðustu átta mínúturnar fyrir Fiorentina sem er án sigurs í síðustu þremur leikjum. Liðið er með 26 stig í 7. sæti deildarinnar. Birta Georgsdóttir lék allan leikinn fyrir Genoa sem tapaði 4-1 fyrir Napoli á útivelli. Genoa er á botni deildarinnar með einungis níu stig eftir átján leiki. Liðið hefur tapað þrettán leikjum, gert þrjú jafntefli og aðeins unnið tvo. Birta samdi við Genoa til tveggja ára í janúar. Hún var valinn besti leikmaður Bestu deildar kvenna í fyrra.