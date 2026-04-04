Fótbolti

Íris skoraði aftur gegn Juventus

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Íris Ómarsdóttir hefur skorað fimm mörk í ítölsku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Íris Ómarsdóttir hefur skorað fimm mörk í ítölsku úrvalsdeildinni á tímabilinu. getty/Juventus FC

Fiorentina beið lægri hlut fyrir Juventus, 1-2, á heimavelli í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.

Íris Ómarsdóttir skoraði mark Flórensliðsins í dag. Hún er hálfíslensk en hefur leikið fyrir yngri landslið Noregs. Íris gekk í raðir Fiorentina frá Stabæk í september í fyrra.

Fiorentina tapaði einnig fyrir Juventus í bikarkeppninni um síðustu helgi, 2-1, en Íris var þá líka á skotskónum.

Hlín Eiríksdóttir var í byrjunarliði Fiorentina en fór meidd af velli á 36. mínútu. Katla Tryggvadóttir lék síðustu átta mínúturnar fyrir Fiorentina sem er án sigurs í síðustu þremur leikjum. Liðið er með 26 stig í 7. sæti deildarinnar.

Birta Georgsdóttir lék allan leikinn fyrir Genoa sem tapaði 4-1 fyrir Napoli á útivelli.

Genoa er á botni deildarinnar með einungis níu stig eftir átján leiki. Liðið hefur tapað þrettán leikjum, gert þrjú jafntefli og aðeins unnið tvo.

Birta samdi við Genoa til tveggja ára í janúar. Hún var valinn besti leikmaður Bestu deildar kvenna í fyrra.

