Lét ekki viðbeinsbrot stoppa sig og fagnaði í fatla Ágúst Orri Arnarson skrifar 3. apríl 2026 23:16 Edin Dzeko harkaði af sér og hélt stuðinu gangandi Getty Images Edin Dzeko mun mögulega ekki spila meira með Schalke á þessu tímabili en það skipti hann engu máli þegar Bosnía og Hersegóvína tryggði sér sæti á HM í fótbolta. Þrátt fyrir að vera orðinn fertugur er Dzeko enn lykilmaður í bosníska landsliðinu. Hann skoraði jöfnunarmark liðsins í fyrri umspilsleiknum gegn Wales og spilaði 120 mínútur í seinni umspilsleiknum gegn Ítalíu, en fór meiddur af velli í uppbótartíma framlengingar. „Ég hef það á tilfinningunni að þarna hafi örlögin verið við völd. Ég gat ekki tekið víti en í staðinn tók einhver annar víti og skoraði. Við unnum en hver veit? Kannski hefði ég klikkað á vítinu. Allt kemur að ofan," sagði Dzeko eftir leikinn. Nú hefur komið í ljós að Dzeko viðbeinsbrotnaði og hann verður frá í 4-6 vikur. Dzeko ætti að vera orðinn klár í slaginn fyrir fyrsta leik HM en mögulega mun hann ekki spila meira með félagsliði sínu Schalke á þessu tímabili. Schalke er í efsta sæti þýsku B-deildarinnar og berst um sæti í úrvalsdeildinni. Dzeko hefur verið hvalreki fyrir liðið, skorað sex mörk og gefið þrjár stoðsendingar í átta leikjum, síðan hann kom í janúar. Viðbeinsbrotið hélt Dzeko hins vegar ekki frá fagnaðarlátunum í Sarajevo, höfuðborg Bosníu. Þar skellti framherjinn sér bara í fatla, stýrði fjöldasöng og fagnaði langt fram á nótt. View this post on Instagram HM 2026 í fótbolta