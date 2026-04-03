Fótbolti

Lét ekki viðbeinsbrot stoppa sig og fagnaði í fatla

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Edin Dzeko harkaði af sér og hélt stuðinu gangandi
Edin Dzeko harkaði af sér og hélt stuðinu gangandi

Edin Dzeko mun mögulega ekki spila meira með Schalke á þessu tímabili en það skipti hann engu máli þegar Bosnía og Hersegóvína tryggði sér sæti á HM í fótbolta.

Þrátt fyrir að vera orðinn fertugur er Dzeko enn lykilmaður í bosníska landsliðinu. Hann skoraði jöfnunarmark liðsins í fyrri umspilsleiknum gegn Wales og spilaði 120 mínútur í seinni umspilsleiknum gegn Ítalíu, en fór meiddur af velli í uppbótartíma framlengingar.

„Ég hef það á tilfinningunni að þarna hafi örlögin verið við völd. Ég gat ekki tekið víti en í staðinn tók einhver annar víti og skoraði. Við unnum en hver veit? Kannski hefði ég klikkað á vítinu. Allt kemur að ofan,“ sagði Dzeko eftir leikinn.

Nú hefur komið í ljós að Dzeko viðbeinsbrotnaði og hann verður frá í 4-6 vikur.

Dzeko ætti að vera orðinn klár í slaginn fyrir fyrsta leik HM en mögulega mun hann ekki spila meira með félagsliði sínu Schalke á þessu tímabili.

Schalke er í efsta sæti þýsku B-deildarinnar og berst um sæti í úrvalsdeildinni. Dzeko hefur verið hvalreki fyrir liðið, skorað sex mörk og gefið þrjár stoðsendingar í átta leikjum, síðan hann kom í janúar.

Viðbeinsbrotið hélt Dzeko hins vegar ekki frá fagnaðarlátunum í Sarajevo, höfuðborg Bosníu. Þar skellti framherjinn sér bara í fatla, stýrði fjöldasöng og fagnaði langt fram á nótt.

HM 2026 í fótbolta

