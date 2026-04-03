Fótbolti

Dembélé með aðra tvennu gegn Toulouse

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Dembélé fékk auðvelda afgreiðslu í öðru markinu.

Ousmané Dembélé skoraði tvö mörk fyrir PSG í 3-1 sigri gegn Toulouse í frönsku úrvalsdeildinni í fótbolta.

PSG hvíldi nokkra lykilleikmenn í dag fyrir Meistaradeildarleikinn gegn Liverpool á þriðjudag en Dembélé var í byrjunarliðinu.

Gullboltahafanum líður líka greinilega vel gegn Toulouse því hann hefur skorað tvennu í báðum leikjunum gegn liðinu á þessu tímabili.

Dembélé var reyndar óheppinn að skora ekki þrennu í kvöld. Eftir að hafa komið PSG yfir í tvígang í fyrri hálfleik, með mörkum á 23. og 33. mínútu, kom Dembélé boltanum aftur í netið í upphafi seinni hálfleiks en markið var dæmt af vegna rangstöðu.

Rasmus Nicolaisen skoraði jöfnunarmarkið fyrir Toulouse á 27. mínútu. Goncalo Ramos skoraði svo þriðja mark PSG í uppbótartíma og tryggði liðinu 3-1 sigur.

Með sigrinum styrkti PSG stöðu sína í efsta sæti frönsku úrvalsdeildarinnar. Parísarbúar eru nú með fjögurra stiga forskot á Lens sem situr í öðru sætinu.

