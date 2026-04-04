„Ég hélt að ég væri hreinlega að deyja" Boði Logason skrifar 4. apríl 2026 11:01 Mugison er fyrsti gestur Björns í hlaðvarpinu hans, Allt í lagi með Birni Skúlasyni. Hugarafl Örn Elías Guðmundsson, betur þekktur sem Mugison, segir að hann hafi leitað til sálfræðings um aldamótin eftir að hafa glímt við taugaveiklun og oföndun undir álagi. Hann hafi í fyrstu haldið að hann væri að verða geðveikur. Þetta kemur fram í fyrsta þætti af nýju hlaðvarpi í umsjón Björn Skúlasonar, forsetamaka. Hlaðvarpið er hluti af árverkniátaki Hugarafls, Allt í lagi, sem hefur það að markmiði að opna umræðu um andlega heilsu og hvetja fólk til að nýta sér úrræði þegar á reynir. Þættirnir verða átta talsins og koma út hálfsmánaðarlega og eru sýndir á Vísi á laugardagsmorgnum. Á meðal gesta hjá Birni verða Una Torfa, Elín Hall, Páll Óskar, Alaska 1867, Jón Jónsson og Emilíana Torrini. Í fyrsta þættinum ræðir Björn við Mugison sem fer yfir víðan völl. Á meðal annars ræðir hann hvernig tónlistarferillinn fór á flug, áskoranir sem hann hefur þurft að glíma við á leiðinni á staðinn sem hann er á í dag og einnig mikilvægi þess að leita sér hjálpar við andlegum áskorunum. Klippa: Allt í lagi með Birni Skúlasyni - Mugison Mugison segist fyrst hafa leitað sér hjálpar þegar hann var ungur maður og þá staddur á námskeiði í Birmingham í Englandi. Hann hafi byrjað að ofanda og orðið taugaveiklaður. Í fyrstu hafi hann ekki vitað hvað hafi verið í gangi og hélt að hann væri að verða geðveikur. Ljós og litir hafi triggerað eitthvað hjá honum. „Og það endaði þannig að ég lá einhvers staðar á bílastæði fyrir utan einhverja búð í Bretlandi og náði ekki andanum. Þetta var rosalega vandræðalegt og maður reyndi að fela þetta. Ég sagði ekki neinum frá þessu en svo fór þetta að gerast aftur og aftur. Og maður fór alltaf afsíðis en ég fann að hausinn var algjörlega að bugast," segir Mugison. Hann hafi ekki viljað að sínir nánustu hefðu áhyggjur af sér og hafi því falið þessa líðan í dágóðan tíma. „Svo man ég, að ég hélt að ég væri hreinlega að deyja, að einhverju leyti. Maður er svo ýktur. Og ég vissi ekki hvað þetta var, en ég vissi að þetta væri ekki gott. Og þá fór ég bara í símaskrána og fann einhvern sálfræðing og hringdi í hann. Ég var heppinn, hann var skemmtilegur eldri maður sem sagði mér hvað þetta væri," segir Mugison. Sálfræðingurinn hafi útskýrt fyrir honum að þetta væri ein leið líkamans til að bregðast við áreiti. Hann hafi þurft að læra að anda, anda djúpt og hugleiða og reyna að hafa stjórn á tilfinningum áður en hann færi í þetta ástand. „Og það var yndislegt, og tók skemmri tíma en ég hélt." Hugarafl eru grasrótarsamtök fólks með andlegar áskoranir á Íslandi. Starfsemin er opin öllum 18 ára og eldri sem vilja vinna í geðheilsu sinni á eigin forsendum. Hún er gjaldfrjáls, óháð búsetu og ekki er krafist tilvísunar né greiningar. Horfa má á þáttinn í spilaranum hér fyrir ofan eða á sjónvarpssíðu Vísis.