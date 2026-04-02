„Enginn skömm að því að leita sér hjálpar" Boði Logason skrifar 2. apríl 2026 11:02 Mugison er fyrsti gestur Björns í hlaðvarpinu Allt í lagi sem verður frumsýnt á Vísi á laugardaginn. Allt í lagi Björn Skúlason, eiginmaður Höllu Tómasdóttur forseta, er að byrja með nýtt hlaðvarp, sem nefnist Allt í lagi. Í þáttunum ræðir hann við íslenskt tónlistarfólk um lífið og tilveruna. Fyrsti þátturinn verður frumsýndur á Vísi á laugardaginn og er fyrsti gesturinn Örn Elías Guðmundsson, betur þekktur sem Mugison. Þættirnir koma út hálfsmánaðarlega og verða átta talsins. Þættirnir eru hluti af árverkniátaki Hugarafls, Allt í lagi, sem hefur það að markmiði að opna umræðu um andlega heilsu og hvetja fólk til að nýta sér úrræði þegar á reynir. Klippa: Mugison - stikla Í tilkynningu frá Hugarafli segir að það sé ekki tilviljun að Mugison sé fyrsti gesturinn í þáttunum, hann hafi verið áberandi í herferðinni ásamt fleira tónlistarfólki. Í henni sé meðal annars beint sjónum að því hvernig listafólk tjáir flóknar tilfinningar í tónlist sem almenningur geti speglað sig í. Björn er nýr í hlutverki hlaðvarpsstjórnanda en segir reynsluna hafa verið bæði sérstaka og gefandi. Hann er verndari Hugarafls og þekkir starfsemi samtakanna vel. Erum öll manneskjur „Það var ákveðin töfrastemning í stúdíóinu. Þar fékk ég að ræða við listafólk sem hefur hvert á sinn hátt mótað íslenskt tónlistarlíf. Sem spyrjandi í þessum samtölum sat ég augliti til auglitis við fólk sem við lítum upp til – tónlistarfólk sem stendur í sviðsljósinu og virðist stundum ósnertanlegt, fullt af sjálfstrausti og gefur gríðarlega mikið af sér í gegnum list og sköpun. En þegar samtalið dýpkar sér maður að þar, eins og hjá okkur öllum, eru líka sár á sálinni, efasemdir og leit að jafnvægi," er haft eftir Birni í tilkynningu. Hlaðvarpið minni fólk á að enginn sé undanskilinn erfiðum tímum. „Kannski er það ástæðan fyrir því að þessi hlaðvörp skipta máli: þau minna okkur á að við erum öll manneskjur. Við förum öll í gegnum hæðir og lægðir og stundum getur okkur liðið illa. Og þegar það gerist er engin skömm í því að biðja um hjálp," segir hann. Hægt verður að hlusta og horfa á þættina á Vísi. Fyrsti þáttur verður frumsýndur á Vísi á laugardagsmorgun. Hugarafl eru grasrótarsamtök fólks með andlegar áskoranir á Íslandi. Starfsemin er opin öllum 18 ára og eldri sem vilja vinna í geðheilsu sinni á eigin forsendum. Hún er gjaldfrjáls, óháð búsetu og ekki er krafist tilvísunar né greiningar. Herferðin Allt í lagi er samstarfsverkefni Orkusölunnar og Sýnar og kemur að henni fjöldi aðila, þar á meðal auglýsingastofan BIEN, hönnunarstofan Strik og framleiðslufyrirtækin Sensor TV og Skjáskot. Vísir er í eigu Sýnar.