Diljá flaug á hausinn en skoraði samt

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Diljá Ýr Zomers fagnar markinu sínu eftir að hafa runnið á hausinn. @brannkvinner

Íslenska landsliðskonan Diljá Ýr Zomers opnaði markareikning sinn á nýrri leiktíð með Noregsmeisturum Brann í 4-1 sigri á Bodö/Glimt.

Diljá kom Brann í 2-0 á 25. mínútu. Þetta var fyrsta markið hennar í norsku deildinni en hún hafði áður lagt upp mark fyrir liðsfélaga sína.

Markið skoraði hún með góðu hægri fótar skoti úr teignum í stöngina og inn.

Kringumstæðurnar voru reyndar svolítið sérstakar því Diljá flaug á hausinn á sleypum vellinum um leið og hún skaut að marki.

Markvörður Bodö/Glimt réð ekki við skotið og Diljá fagnaði markinu þar sem hún lá kylliflöt á vellinum.

Það má sjá þetta flotta mark hér fyrir neðan og svo fönguðinn á eftir.

