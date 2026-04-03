Diljá flaug á hausinn en skoraði samt Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. apríl 2026 15:30 Diljá Ýr Zomers fagnar markinu sínu eftir að hafa runnið á hausinn. @brannkvinner Íslenska landsliðskonan Diljá Ýr Zomers opnaði markareikning sinn á nýrri leiktíð með Noregsmeisturum Brann í 4-1 sigri á Bodö/Glimt. Diljá kom Brann í 2-0 á 25. mínútu. Þetta var fyrsta markið hennar í norsku deildinni en hún hafði áður lagt upp mark fyrir liðsfélaga sína. Markið skoraði hún með góðu hægri fótar skoti úr teignum í stöngina og inn. Kringumstæðurnar voru reyndar svolítið sérstakar því Diljá flaug á hausinn á sleypum vellinum um leið og hún skaut að marki. Markvörður Bodö/Glimt réð ekki við skotið og Diljá fagnaði markinu þar sem hún lá kylliflöt á vellinum. Það má sjá þetta flotta mark hér fyrir neðan og svo fönguðinn á eftir. View this post on Instagram A post shared by Brann Kvinner (@brannkvinner)