Gerði grín að Macron og eiginkonu hans með frönskum hreim Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 2. apríl 2026 15:18 Gjörningurinn hefur vakið mikla reiði í Frakklandi. AP Emmanuel Macron Frakklandsforseti segir ummæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta um eiginkonu sína „hvorki smekkleg né viðeigandi" en Trump gerði sér upp franskan hreim og gerði grín að frönskum starfsbróður sínum og eiginkonu hans í einkahádegisverði í Washington. Macron lét óánægju sína með ummæli Trumps í ljós í samtali við blaðamenn í Suður-Kóreu þar sem hann er staddur í opinberum erindagjörðum. Hvíta húsið hafði skömmu áður birt ummæli Bandaríkjaforseta á eigin opinberu Youtube-rás. „Ég ætla ekki að svara þeim, þau eru ekki svaraverð," sagði Macron aðspurður. Viðbrögðin við hegðun Trumps hafa ekki staðið á sér í Frakklandi. Um var að ræða hálfgert uppistand sem Donald Trump bauð gestum sínum upp á í hádegisverði sem hann hélt í gær, miðvikudag. Meðal gesta voru trúar- og þjóðarleiðtogar. „Enn að jafna sig" Trump ýjaði að því að Brigitte Macron forsetafrú væri ofbeldisfull í garð eiginmanns síns. „Ég hringi til Frakklands, í Macron, en konan hans fer einstaklega illa með hann. Hann er enn að jafna sig eftir hægri krókinn," agði Trump. Með hægri króknum vísar hann væntanlega til myndbands frá því í maí 2025 þar sem Brigitte virðist reka höndina í andlit mannsins síns þegar þau voru að stíga frá borði flugvélar í opinberri heimsókn í Víetnam. „Og ég sagði, Emmanuel, við myndum gjarnan vilja fá smá hjálp í Persaflóa þrátt fyrir að við séum að setja met í að taka vont ólk úr umferð og granda flugskeytum. Við værum alveg til í smá hjálp. Ef þú vildir vera svo vænn. Gerðu það, sendu skip strax," sagði Trump kaldhæðnislega. „Það stóra" Þá setti Trump upp franskan hreim og lék Frakklandsforseta. „Nei, nei, nei, það getum við ekki gert, Donald. Við getum gert það eftir að stríðið er unnið," sagði Trump og skipti svo aftur í hlutverk síns sjálfs: „Ég sagði, nei, nei, ég þarf ekki á því að halda eftir að stríðið er unnið, Emmanuel." „Þá komst ég að þessu varðandi NATO: NATO verður ekki til staðar ef við lendum einhvern tímann í því stóra, þið vitið hvað ég á við með því stóra," sagði Trump án þess að fara nánar út í það. Frakkland Bandaríkin Donald Trump