Fótbolti

Gattuso stígi til hliðar en hver tekur við?

Valur Páll Eiríksson skrifar
Gattuso hættir sem þjálfari Ítalíu samkvæmt þarlendum miðlum.
Gattuso hættir sem þjálfari Ítalíu samkvæmt þarlendum miðlum. Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images

Gennaro Ivan Gattuso mun segja upp sem þjálfari ítalska karlalandsliðsins í fótbolta eftir að liðinu mistókst, þriðja skiptið í röð, að komast á HM. Stór nöfn eru orðuð við starfið.

Sky Italia greinir frá því að Gattuso muni stíga til hliðar eftir ár í starfi og sömu sögu sé að segja af fyrrum markverðinum Gianluigi Buffon sem hefur leitt landsliðsnefnd Ítalíu og á meðal þeirra sem ráðu Gattuso til starfa.

Ítalía tapaði fyrir Bosníu í vítaspyrnukeppni í umspili um sæti á HM og mistekst því að komast á mótið þriðja skiptið í röð. Ítalía spilaði síðast á HM árið 2014.

Gabriele Gravina, forseti ítalska knattspyrnusambandsins, hafði áður sagt að Gattuso myndi að líkindum halda starfinu en sæti Gravina er sagt heitt eftir úrslitin í vikunni.

Fjölmargir fyrrum ítalskir landsliðsmenn hafa gagnrýnt stjórn sambandsins síðustu daga og vandamál ítalska landsliðsins og ítalska fótboltans í heild sögð stórvægileg, og vera fyrir ofan Gattuso í valdapýramídanum.

Tvö nöfn eru sögð standa upp úr hvað eftirmann Gattuso í starfi varðar. Antonio Conte, þjálfari Napoli, og Max Allegri, þjálfari AC Milan, eru efstir á lista.

Conte stýrði landsliðinu áður frá 2014 til 2016 en hætti eftir að hafa stýrt Ítölum í 8-liða úrslit á EM 2016.

Ítalski boltinn

