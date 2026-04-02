Gattuso stígi til hliðar en hver tekur við? Valur Páll Eiríksson skrifar 2. apríl 2026 12:00 Gattuso hættir sem þjálfari Ítalíu samkvæmt þarlendum miðlum. Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Getty Images Gennaro Ivan Gattuso mun segja upp sem þjálfari ítalska karlalandsliðsins í fótbolta eftir að liðinu mistókst, þriðja skiptið í röð, að komast á HM. Stór nöfn eru orðuð við starfið. Sky Italia greinir frá því að Gattuso muni stíga til hliðar eftir ár í starfi og sömu sögu sé að segja af fyrrum markverðinum Gianluigi Buffon sem hefur leitt landsliðsnefnd Ítalíu og á meðal þeirra sem ráðu Gattuso til starfa. Ítalía tapaði fyrir Bosníu í vítaspyrnukeppni í umspili um sæti á HM og mistekst því að komast á mótið þriðja skiptið í röð. Ítalía spilaði síðast á HM árið 2014. Gabriele Gravina, forseti ítalska knattspyrnusambandsins, hafði áður sagt að Gattuso myndi að líkindum halda starfinu en sæti Gravina er sagt heitt eftir úrslitin í vikunni. Fjölmargir fyrrum ítalskir landsliðsmenn hafa gagnrýnt stjórn sambandsins síðustu daga og vandamál ítalska landsliðsins og ítalska fótboltans í heild sögð stórvægileg, og vera fyrir ofan Gattuso í valdapýramídanum. Tvö nöfn eru sögð standa upp úr hvað eftirmann Gattuso í starfi varðar. Antonio Conte, þjálfari Napoli, og Max Allegri, þjálfari AC Milan, eru efstir á lista. Conte stýrði landsliðinu áður frá 2014 til 2016 en hætti eftir að hafa stýrt Ítölum í 8-liða úrslit á EM 2016.