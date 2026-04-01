Hátt í sextíu prósent óánægð með störf borgarstjóra Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 1. apríl 2026 19:42 Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri. Vísir/Anton Brink Óánægja borgarbúa með störf borgarstjóra og borgarstjórnar í heild eykst á milli mælinga. Þetta sýnir nýr borgarviti Maskínu þar sem spurt er um ánægju reykvískra kjósenda. Í nóvember í fyrra reyndist helmingur svarenda óánægður með störf Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra en í nýjustu könnun sést að óánægjan með störf hennar hefur vaxið, en 57 prósent segjast óánægð og aðeins 17 prósent segjast ánægð, sem er svipað og í síðustu mælingu. Maskína kannaði hug Reykvíkinga til starfa borgarstjóra. Eftir sundurliðun svara hjá Maskínu sést að íbúar Reykjavíkur austan Elliðaáa eru óánægðastir með störf Heiðu en íbúar í miðborg og vesturbæ eru ánægðastir. Þá telja 58 prósent borgarbúa að meirihlutinn í borgarstjórn hafi staðið sig illa en þeim fjölgar sem finnst meirihlutinn hafa staðið sig illa. Óánægjumælingin stóð í 51 prósenti þegar síðast var spurt í nóvember. Í sömu könnun sögðust 18 prósent að meirihlutinn stæði sig vel en ánægjan mælist heldur minni nú. Óánægja með núverandi meirihluta í borginni eykst samkvæmt könnun Maskínu. Fleiri en áður telja þá að minnihlutinn í borgarstjórn standi sig illa. 47 prósent sögðust óánægð þegar Maskína spurði síðast í nóvember en nú segjast 54 prósent vera óánægð með störf minnihlutans. Ánægja með störf minnihlutans stendur í stað á milli mælinga, 11 prósent. Ekki nóg með að óánægja Reykvíkinga með borgarstjóra og meirihluta sé að aukast því óánægja þeirra eykst líka með minnihluta borgarstjórnar. Könnun þessi var lögð fyrir þjóðgátt Maskínu og fór fram dagana 16.-19. mars. Svarendur voru 1173 talsins.