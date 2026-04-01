Hátt í sex­tíu prósent ó­á­nægð með störf borgar­stjóra

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri.  Vísir/Anton Brink

Óánægja borgarbúa með störf borgarstjóra og borgarstjórnar í heild eykst á milli mælinga. Þetta sýnir nýr borgarviti Maskínu þar sem spurt er um ánægju reykvískra kjósenda.

Í nóvember í fyrra reyndist helmingur svarenda óánægður með störf Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra en í nýjustu könnun sést að óánægjan með störf hennar hefur vaxið, en 57 prósent segjast óánægð og aðeins 17 prósent segjast ánægð, sem er svipað og í síðustu mælingu.

Eftir sundurliðun svara hjá Maskínu sést að íbúar Reykjavíkur austan Elliðaáa eru óánægðastir með störf Heiðu en íbúar í miðborg og vesturbæ eru ánægðastir.

Þá telja 58 prósent borgarbúa að meirihlutinn í borgarstjórn hafi staðið sig illa en þeim fjölgar sem finnst meirihlutinn hafa staðið sig illa. Óánægjumælingin stóð í 51 prósenti þegar síðast var spurt í nóvember. Í sömu könnun sögðust 18 prósent að meirihlutinn stæði sig vel en ánægjan mælist heldur minni nú.

Fleiri en áður telja þá að minnihlutinn í borgarstjórn standi sig illa. 47 prósent sögðust óánægð þegar Maskína spurði síðast í nóvember en nú segjast 54 prósent vera óánægð með störf minnihlutans. Ánægja með störf minnihlutans stendur í stað á milli mælinga, 11 prósent.

Könnun þessi var lögð fyrir þjóðgátt Maskínu og fór fram dagana 16.-19. mars. Svarendur voru 1173 talsins.

