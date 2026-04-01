„Leyfið grínurunum að­eins að eiga sviðið í dag“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Jakob fylgdist vel með því hvort einhverjir myndu láta sjá sig í Laugardalshöllinni en Vísir hafði greint frá því að þar myndi Bubbi Morthens halda opna hljómsveitaræfingu. Vísir/Sigurjón

Fréttir um boltaland fyrir fullorðna, nýtt flugfélag og bleikt vatn voru á meðal aprílgabba sem birtust á miðlum í dag. Einn hugmyndasmiðanna segir lykilatriði að láta fólk hlaupa apríl og skilur ekkert í þeim sem kjafta frá skemmtilegu sprelli.

Hugmyndasmiðir aprílgabba voru einstaklega frumlegir í dag. Ikea greindi frá opnun Storlands, boltalands fyrir fullorðna og Nói Siríus sagði að málshættir í boði gervigreindar hefðu óvart ratað í páskaegg fyrirtækisins. 

Vefmiðillinn Akureyri.net greindi frá fyrirætlunum eigenda Skógarbaðanna um stofnun flugfélagsins Forest Air.

Aprílgöbbin voru fjölbreytt og skemmtileg þetta árið.Vísir

Þá leit fréttamaður við í Bíó Paradís í von um að hitta þar sænska leikarann Alexander Skarsgård en greip í tómt.

Víkurfréttir sögðu að vegna losunar steinefna í Svartsengi gæti vatn á Suðurnesjum otekið á sig bleikan lit og aprílgabb Morgunblaðsins um niðurfellingu kílómetragjalds hafði þær afleiðingar að skatturinn þurfti að bregðast við með yfirlýsingu.

Í morgun greindi Vísir frá opinni hljómsveitaræfingu kóngsins sjálfs, Bubba Morthens í Laugardalshöll. Það aprílgabb sá yfirgabbari fréttastofunnar, Jakob Bjarnar um. 

Jakob, hvernig gekk að gabba landann? 

„Það gekk svona kannski ekki alltof vel. Ég feilaði mig á því að þetta er svolítið opin leið að koma að höllinni, kanna aðstæður og sneika sig svo út. Ég reiknaði ekki með því,“ segir Jakob.

Aðalatriði aprílgabba sé að láta fólk hlaupa apríl og Jakob skilur ekki þá sem kjafta frá og koma upp um herlegheitin.

„Hvernig í ósköpunum á maður að geta verið með aprílgabb sem virkar ef það er búið að segja frá því í radíóinu að það sé 1. apríl? Krakkar hættið þessu, slakið á með þetta. Leyfið grínurunum aðeins að eiga sviðið í dag.“

