Bubbi með opna hljómsveitaræfingu í Höllinni Jakob Bjarnar skrifar 1. apríl 2026 09:01 Ótrúlegt er til þess að hugsa að Bubbi sé að verða sjötugur en hann er alltaf mættur í „gymmið“ klukkan sex og hlakkar til hvers tíma eins og barn á jólum. vísir/vilhelm „Allir velkomnir, þetta verður þriggja tíma opin hljómsveitaræfing og haltu kjafti,“ segir Bubbi Morthens tónlistarmaður. Það hvín í honum – hann er hress. Bubbi verður með opna hljómsveitaræfingu í Laugardalshöll í dag klukkan 11. Athugasemd ritstjórnar: Um var að ræða aprílgabb Vísis árið 2026. Bubbi verður sjötugur 6. júní, eins og alþjóð þekkir, og þá, líkt og áður þegar hann hefur átt merkisafmæli, blæs hann til stórtónleika. Fyrst er það opin æfing og gefst fólki, þeim sem ekki náðu sér í miða, kostur á að sjá hvað verður á boðstólum. „Við ætlum að byrja klukkan 11. Við vorum í gærkvöldi að gera allt klárt. Við fengum ekki að koma inn með allt dótið fyrr en á miðnætti. Þá var „soundtest“. Við erum ekki með kerfið sem verður notað í Höllinni og ekki sviðið heldur en við erum með gott hljóðkerfi frá Exton. Þó að þetta sé æfing verður gott sound því Diddi hljóðmaður verður með okkur. Allir velkomnir. Við verðum þarna til klukkan þrjú.“ Helstu mistökin eru jafnframt helstu sigrarnir Ótrúlegt er til þess að hugsa að Bubbi sé að verða sjötugur enda æfir hann eins og enginn sé morgundagurinn, alltaf mættur í „gymmið“ klukkan sex og hann segist hlakka til hvers tíma eins og barn á jólum. Hann segist ætla að verða hundrað ára. „Ég er sjötugur og enn á topplistum á Spotify. Ef ég væri fótboltamaður væri ég enn inni á vellinum að spila. Ótrúlegt. En þetta er árangur af mikilli vinnu.“ Þó Bubbi þekki höllina vel, og kom þar meðal annars fram á sögufrægum tónleikum með Utangarðsmönnum, þegar þeir hituðu upp fyrir Clash þá á hátindi ferils síns 1980, vill hann láta á Höllina reyna með nýja hljómsveit nú.vísir/vilhelm Bubbi segist „secret-a“ þetta, eins og sagt er. „Ég sé þetta fyrir mér. Og helstu sigrar mínir felast í ósigrunum. Ég veit að þetta er þversögn en engu að síður sannleikur. Eins og Dylan segir: „She knows there's no success like failure and that failure's no success at all“. Að sjá hlutina fyrir sér er mikilvægt og þá að sjá ekki mistök heldur láta hlutina ganga upp. Ég held að það sé rosalega mikilvægt og kannski mikilvægast af öllu, ef maður hugsar þetta.“ Er að fara að veiða lax í Noregi En hvað er þetta með opna æfingu á þessu stigi máls? Það eru tveir mánuðir í tónleikana? „Sko, það seldist upp á báða tónleikana á korteri. Þetta er með ólíkindum. Að einn einstaklingur geti fyllt Laugardalshöllina. Þetta var í desember en tónleikarnir eru 5. og 6. júní. Ég hefði getað verið með uppseldar fjórar Laugardalshallir ef út í það væri farið. En ég er að fara til Noregs að veiða lax 7. júní og ég tími ekki að sleppa því,“ segir Bubbi og gloprar út úr sér leyndarmáli. Hann bítur í tunguna á sér en gerir sér grein fyrir því að það verður ekki aftur tekið þegar hann er að ræða við pressuna. Bubbi segir að um leið og þeir erum komin með fólk fyrir framan sig komi sannleikurinn alltaf í ljós.vísir/vilhelm „Sko, um leið og við erum komin með fólk fyrir framan okkur kemur sannleikurinn alltaf í ljós. Þá ertu farinn að hlusta með eyrum fólksins. Það er galdurinn við opna hljómsveitaæfingu. Við heyrum strax hvað mun virka. Við erum með slatta af nýjum lögum sem við viljum prufa, af nýju plötunni sem er að koma út í endaðan apríl eða í byrjun maí.“ Þrír tímar af Bubba Tvö lög eru þegar komin út og Bubbi segir að hljómsveitin muni prufa fleiri. „Við ætlum að prufa fleiri, það er slatti af nýju efni. Svo þykir okkur gaman að geta leyft fólki að upplifa svona. Þetta verður þriggja tíma æfing. Þetta verða 36 lög, til að geta haft tíu uppklappslög. Fólk er að fara að sjá þrjá tíma af Bubba.“ Æfingar eru þegar hafnar fyrir tónleikana miklu og fyrir löngu. Bubbi segir þá snúast um virðingu fyrir sjálfum sér og ekki síður virðingu fyrir fólki sem kemur á tónleikana. Hljómsveitin kom nýverið fram í þætti Gísla Marteins, Vikunni, lék undir hjá Bubba og Frikka Dór, og virðist vera orðin verulega þétt. Bubbi er með valinn mann í hverju rúmi. „Þetta eru Halldór Fjallabróðir, Baldvin Hlynsson, Gummi Péturs, Elísabet Ormslev, Stefanía Svavars … ég man þetta ekkert. Þetta er ellefu manna hljómsveit, maður. Fólk fékk forsmekkinn af þessu þegar við Frikki Dór mættum til Gísla Marteins fyrir nokkru.“ Fréttin hefur verið uppfærð til að upplýsa lesendur um það að fréttin hafi verið aprílgabb Vísis. Tónlist Tónleikar á Íslandi Aprílgabb Mest lesið „Þetta var morðingi frænda míns, bara alvöru morðingi“ Lífið „Ég ræð ferðinni“ Lífið „Sjálfsvinna er ævistarf“ Lífið „Ég hélt að ég væri hreinlega að deyja“ Lífið „Þessi Barbie-dúkka horfir ekki á neitt nema spegilinn“ Lífið Jökull og Telma hvort í sína áttina Lífið Edrú í sorg: Sonarmissir, á hnefanum og eiginkonan hættir að anda Áskorun „Þetta gekk eins og í lygasögu“ Lífið Hugljúft geimævintýri líður fyrir þreytandi þúsaldarhúmor Gagnrýni Mótefni gegn afmennskun og kúgun Lífið Fleiri fréttir „Sjálfsvinna er ævistarf“ „Þetta var morðingi frænda míns, bara alvöru morðingi“ „Þetta gekk eins og í lygasögu“ „Ég hélt að ég væri hreinlega að deyja“ „Ég ræð ferðinni“ Jökull og Telma hvort í sína áttina „Þessi Barbie-dúkka horfir ekki á neitt nema spegilinn“ „Fegurð er miklu meira en bara útlit“ Stórum hluta kærunnar vísað frá Íslandsvinurinn Gucci Mane frelsissviptur Birnir á lag ársins Myndaveisla: Hundar og kettir velkomnir síðan árið 2017 „Enginn skömm að því að leita sér hjálpar“ Logi Bergmann spyr fjölmiðlamenn spjörunum úr „Ef þú ert að fara í gegnum helvíti haltu bara áfram“ Páskar: Ef þú mættir velja einhvern til að krossfesta Hvað veistu um… Óskarsverðlaunin? Bubbi, kílómetragjaldið og svikin um boltaland fyrir fullorðna Notaði allar líflínurnar í byrjun þáttarins Hlustendaverðlaunin: Kaleo er flytjandi ársins Páskabingó Blökastsins Úr Brúðkaupsþættinum Já yfir í að þjálfa leiðtoga Bubbi með opna hljómsveitaræfingu í Höllinni „Þá spurði ég hann hvort hann vildi gamla eða nýja ísinn“ Mótefni gegn afmennskun og kúgun Var sagt að þetta væri „hluti af því að vera kona“ Hundrað skvísur blómstruðu saman Er ástin blind? Eru konur ástsjúkari en karlar? Kom gríðarlega stórum hlut í gegnum kleinuhring án þess að skemma hann Förgun bóka áþekk því að lóga gæludýrum Sjá meira