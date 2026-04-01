Diljá skoraði og Sædís lagði upp Ágúst Orri Arnarson skrifar 1. apríl 2026 18:07 Diljá Ýr Zomers skoraði sitt fyrsta mark á tímabilinu. Diljá Ýr Zomers skoraði í 1-4 sigri Brann gegn Bodö/Glimt og Sædís Rún Heiðarsdóttir lagði upp mark í 4-0 sigri Valeranga gegn Röa í 3. umferð norsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta. Íslendingaliðin Brann og Valeranga voru í efstu tveimur sætunum og byrja þetta tímabil vel. Brann er í efsta sætinu með 7 stig eftir sigur dagsins en Valeranga fylgir fast eftir með 6 stig. Diljá Ýr skoraði annað mark leiksins á 25. mínútu í sigri Brann, eftir stoðsendingu frá fyrirliðanum Karoline Haugland. Þetta var hennar fyrsta mark á tímabilinu en Diljá hafði lagt upp eitt mark áður. Sædís Rún Heiðarsdóttir í leik með Vålerenga Vísir/Getty Sædís Rún lagði upp opnunarmarkið á 12. mínútu í sigri Valeranga. Þetta var fyrsta stoðsending tímabilsins hjá vinstri bakverðinum. Arna Eiríksdóttir kom inn af varamannabekk Valeranga á 79. mínútu leiksins. Miðvörðurinn hefur verið að stíga upp úr meiðslum nýlega og spilað nokkrar mínútur í síðustu leikjum. Norska deildin er nú komin í páskafrí og hefst aftur þann 24. apríl. Þær þrjár ofan nefndu eru í íslenska landsliðshópnum sem kemur saman eftir páska og mætir Úkraínu og Englandi þann 14. og 18. apríl næstkomandi.