Gylfi næstelsti markaskorari í sögu íslenska landsliðsins Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. apríl 2026 13:00 Gylfi Þór Sigurðsson bætti við markamet sitt með landsliðinu í gær. @footballiceland Gylfi Þór Sigurðsson bætti í gær markamet sitt með íslenska karlalandsliðinu og komst líka upp í annað sæti yfir elstu markaskorara Íslandssögunnar. Gylfi var þarna að skora sitt 28. landsliðsmark en um leið sitt fyrsta landsliðsmark í tvö og hálft ár eða síðan hann bætti markamet Eiðs Smára Guðjohnsen með tveimur mörkum á móti Liechtenstein í október 2023. Eiður Smári á aftur á móti enn metið yfir elstu markaskorara landsliðsins. Eiður var 37 ára, átta mánaða og 22 daga þegar hann skoraði sitt síðasta mark fyrir íslenska landsliðið í júní 2016. Gylfi var hins vegar 36 ára, sex mánaða og 23 daga þegar hann skoraði þetta mark sitt í gær. Gylfi hoppaði upp fyrir marga á listanum en næstir á eftir Eiði Smára fyrir leikinn í gær voru þeir Birkir Már Sævarsson, Arnór Guðjohnsen, Kári Árnason og Alfreð Finnbogason. Gylfi skoraði sitt fyrsta mark fyrir landsliðið í leik á móti Portúgal í október 2011. Það eru því meira en fjórtán ár og fimm mánuðir á milli hans fyrsta og síðasta marks fyrir landsliðið. Elstu markaskorarar íslenska landsliðsins 37 ára - 8 mánaða - 22 daga Eiður Smári Guðjohnsen á móti Liechtenstein 2016 36 ára - 6 mánaða - 23 daga Gylfi Þór Sigurðsson á móti Haítí 2026 36 ára - 4 mánaða - 20 daga Birkir Már Sævarsson á móti Liechtenstein 2021 36 ára - 2 mánaða - 11 daga Arnór Guðjohnsen á móti Liechtenstein 1997 35 ára - 11 mánaða - 28 daga Kári Árnason á móti Frakklandi 2018 34 ára - 8 mánaða - 14 daga Alfreð Finnbogason á móti Liechtenstein 2023 34 ára - 5 mánaða - 13 daga Guðlaugur Victor Pálsson á móti Frakklandi 2025