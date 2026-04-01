Fótbolti

Gylfi næstelsti markaskorari í sögu ís­lenska lands­liðsins

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson bætti við markamet sitt með landsliðinu í gær.
Gylfi Þór Sigurðsson bætti við markamet sitt með landsliðinu í gær.

Gylfi Þór Sigurðsson bætti í gær markamet sitt með íslenska karlalandsliðinu og komst líka upp í annað sæti yfir elstu markaskorara Íslandssögunnar.

Gylfi var þarna að skora sitt 28. landsliðsmark en um leið sitt fyrsta landsliðsmark í tvö og hálft ár eða síðan hann bætti markamet Eiðs Smára Guðjohnsen með tveimur mörkum á móti Liechtenstein í október 2023.

Eiður Smári á aftur á móti enn metið yfir elstu markaskorara landsliðsins. Eiður var 37 ára, átta mánaða og 22 daga þegar hann skoraði sitt síðasta mark fyrir íslenska landsliðið í júní 2016.

Gylfi var hins vegar 36 ára, sex mánaða og 23 daga þegar hann skoraði þetta mark sitt í gær.

Gylfi hoppaði upp fyrir marga á listanum en næstir á eftir Eiði Smára fyrir leikinn í gær voru þeir Birkir Már Sævarsson, Arnór Guðjohnsen, Kári Árnason og Alfreð Finnbogason.

Gylfi skoraði sitt fyrsta mark fyrir landsliðið í leik á móti Portúgal í október 2011. Það eru því meira en fjórtán ár og fimm mánuðir á milli hans fyrsta og síðasta marks fyrir landsliðið.

  • Elstu markaskorarar íslenska landsliðsins
  • 37 ára - 8 mánaða - 22 daga
  • Eiður Smári Guðjohnsen á móti Liechtenstein 2016
  • 36 ára - 6 mánaða - 23 daga
  • Gylfi Þór Sigurðsson á móti Haítí 2026
  • 36 ára - 4 mánaða - 20 daga
  • Birkir Már Sævarsson á móti Liechtenstein 2021
  • 36 ára - 2 mánaða - 11 daga
  • Arnór Guðjohnsen á móti Liechtenstein 1997
  • 35 ára - 11 mánaða - 28 daga
  • Kári Árnason á móti Frakklandi 2018
  • 34 ára - 8 mánaða - 14 daga
  • Alfreð Finnbogason á móti Liechtenstein 2023
  • 34 ára - 5 mánaða - 13 daga
  • Guðlaugur Victor Pálsson á móti Frakklandi 2025
Landslið karla í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið