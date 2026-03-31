Var vöruð við dögum áður en henni var rænt Freyja Þórisdóttir skrifar 31. mars 2026 22:05 Shelly Kittleson er verðlaunaður sjálfstætt starfandi blaðamaður sem hefur undanfarin ár starfað fyrir miðla á borð við Politico og Al-Monitor við það að skrifa fréttir af átakasvæðum. Shelly Kittleson/X Sjálfstætt starfandi blaðamanni hefur verið rænt í Bagdad, höfuðborg Íraks, og er einn hinna grunuðu tengdur vígahópnum Kataib Hezbollah, að sögn írakskra og bandarískra embættismanna. Þetta kemur fram í umfjöllun Breska ríkisútvarpið (BBC) en þar er greint frá því að blaðamaðurinn sé hin bandaríska Shelly Kittleson. Hún hafi undanfarið skrifað greinar fyrir fréttamiðilinn Al-Monitor. Embættismaður í bandaríska utanríkisráðuneytinu sagði að sögn BBC að einstaklingur með tengsl við vígahópinn Kataib Hezbollah, sem sé hliðhollur Íran, hafi verið handtekinn af íröskum yfirvöldum. Reyndu að vara hana við Dylan Johnson, aðstoðarutanríkisráðherra Bandaríkjanna á sviði alþjóðasamskipta, staðfesti mannránið, en þó einungis á ónefndum bandarískum blaðamanni. CCTV video shows the moment American journalist @shellykittleson was taken in Baghdad. pic.twitter.com/JqJcdW7TOb— Trey Yingst (@TreyYingst) March 31, 2026 Hann birti færslu á miðlinum X þar sem hann segir að Utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna hafi reynt að vara Kittleson við. „Utanríkisráðuneytið uppfyllti áður skyldu sína um að vara þennan einstakling við ógnum gegn honum og við munum halda áfram að samræma aðgerðir með FBI til að tryggja lausn hans eins fljótt og auðið er," segir í færslunni. Skipuleggja morð á kvenkyns blaðamönnum Neyðartengiliður Kittleson, Alex Plitsas, þjóðaröryggissérfræðingur hjá CNN, sagði sömuleiðis við fréttastofu bandaríska miðilsins CBS að bandarísk stjórnvöld hefðu varað Kittleson við aukinni ógn. Það væri þá helst vegna þess að vígahópurinn Kataib Hezbollah hafi nýlega verið sagður skipuleggja mannrán og jafnvel morð á kvenkyns blaðamönnum. BBC hefur eftir öðrum heimildamanni sínum að staðfest væri að Kittleson hafi verið sagt frá áhættunni en hún hafii talið að það væru rangar upplýsingar. Því er bætt við í umfjöllun BBC að bandarískir embættismenn eigi að hafa haft samband við Kittleson meðal annars seint á mánudagskvöld. Unnið á hæsta stigi Al-Monitor, sem er með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum, sagði að staðbundnar fréttir bendi til þess að Kittleson hafi verið tekin nálægt hóteli í hjarta höfuðborgarinnar. BBC segir fulltrúa Al-Monitor hafa sagst vera „mjög uggandi" vegna mannránsins og kallað „eftir því að henni yrði sleppt heilli á húfi og tafarlaust". Írakskur embættismaður staðfesti við CBS, bandarískan samstarfsaðila BBC, að staðbundin yfirvöld ynnu „á hæsta stigi" að því að frelsa Kittleson.