Fótbolti

Baulað á enska lands­liðið eftir sögu­legt tap

Aron Guðmundsson skrifar
Enskir svekktir eftir leik kvöldsins Vísir/Getty

Enska landsliðið í fótbolta tapaði fyrir Japan á Wembley í kvöld þar sem liðin mættust í æfingarleik. Lokatölur 1-0 sigur Japan.

Það var Kaoru Mitoma, leikmaður enska úrvalsdeildarfélagsins Brighton, sem skoraði eina mark leiksins á 23.mínútu eftir stoðsendingu frá Keito Nakamura. 

Lokatölur 1-0 sigur Japan. Stuðningsmenn enska landsliðsins létu óánægju sína í ljóst með spilamennsku sinna manna með því að baula á þá í leikslok.

Um fyrsta sigur Japan á Englandi í sögunni er að ræða.

Bæði lið eiga sæti á HM í sumar. Japan er í F-riðli mótsins með Hollandi, Svíþjóð og Túnis. England spilar í L-riðli með Króatíu, Gana og Panama.

