Baulað á enska landsliðið eftir sögulegt tap Aron Guðmundsson skrifar 31. mars 2026 21:00 Enskir svekktir eftir leik kvöldsins Vísir/Getty Enska landsliðið í fótbolta tapaði fyrir Japan á Wembley í kvöld þar sem liðin mættust í æfingarleik. Lokatölur 1-0 sigur Japan. Það var Kaoru Mitoma, leikmaður enska úrvalsdeildarfélagsins Brighton, sem skoraði eina mark leiksins á 23.mínútu eftir stoðsendingu frá Keito Nakamura. Lokatölur 1-0 sigur Japan. Stuðningsmenn enska landsliðsins létu óánægju sína í ljóst með spilamennsku sinna manna með því að baula á þá í leikslok. Um fyrsta sigur Japan á Englandi í sögunni er að ræða. Bæði lið eiga sæti á HM í sumar. Japan er í F-riðli mótsins með Hollandi, Svíþjóð og Túnis. England spilar í L-riðli með Króatíu, Gana og Panama.