„Ég stend ekki hér út af minni for­tíð“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu, verður oddviti Flokks fólksins í Reykjavík. vísir/vilhelm

Nýr oddviti Flokks fólksins í Reykjavík segir að ekki sé hægt að bendla hann við flokkaflakk eftir að hafa skipt um flokk fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Hann segir mestu máli skipta að mikilvæg málefni hljóti hljómgrunn. Það sé gott að fá annað tækifæri eftir að hafa afplánað 16 ár í fangelsi. 

Flokkur fólksins boðaði til blaðamannafundar í Tjarnarbíói klukkan eitt í dag þar sem efstu frambjóðendur á lista flokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar voru kynntir ásamt stefnumálum flokksins.

Formaður kjördæmisráðs Flokks fólksins í Reykjavík bauð gesti velkomna og kynnti þá fimm frambjóðendur sem eru í fararbroddi og svipti hulunni af nýjum oddvita.

„Eins og formaður flokksins segir svo oft. Áfram veginn, björt og brosandi, takk fyrir,“ sagði Guðmundur Ingi Þóroddsson sem uppskar lófaklapp í sal en svipmyndir frá blaðamannafundinum má sjá í spilaranum hér að neðan.

Flakkar ekki á milli heldur fylgir málefnunum

Guðmundur gegnir formennsku í félagi Afstöðu, réttindafélags fanga og fyrrverandi fanga, og hefur áður starfað fyrir velferðarsvið Reykjavíkurborgar að málefnum viðkvæmra hópa. Auk þess er hann sérlegur sendiherra, Mental Health Ambassador, á vegum EU Promens. Hann telur reynslu sína munu koma að góðum notum.

Spurður hvaða mál verði helst á oddinum hjá Flokki fólksins segir hann:

„Lífsgæði fólks í borginni. Við erum með húsnæðismálin númer eitt, tvö og þrjú og málefni eldra fólks. Málefni barna með fjölþættan vanda og reyna að stöðva það þegar fólki vantar stuðning og er að falla á milli kerfa.“

Greint hefur verið frá því að Guðmundur sóttist fyrst eftir þriðja sæti í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík en hafði ekki erindi sem erfiði. Hann átti einnig í viðræðum við Vor til vinstri um mögulegt samstarf í kosningunum.

„Ég hef verið í stjórnmálum í tólf ár og þetta er í fyrsta skipti sem ég færi mig, þannig ég get ekki sagt að ég flakki á milli. Ég fylgi málefnunum, þar sem þau eiga best heima og fá mestan hljómgrunn. Ég fæ meiri hljómgrunn til að vinna að málefnum jaðarsetrahópa og minnihlutahópa innan Flokks fólksins. Ég hef lengi unnið að þessum málefnum og staðið með þeim.“

Hann kveðst hafa rætt málin með Flokki fólksins í nokkrar vikur. 

Gott að fá annað tækifæri

Guðmundur hefur tvisvar hlotið tólf ára dóm fyrir stórfelld fíkniefnasmygl. Hann segir það jákvætt skref fyrir réttindabaráttu fyrrverandi fanga að vera nú sé einn slíkur að leiða flokk í kosningabaráttu.

„Jú vissulega. Það er alltaf gott þegar annað tækifæri er gefið í lífinu en ég stend ekki hér út af minni fortíð sem ég hef þurft að bera ábyrgð á. Ég stend hér út af því hvað ég hef verið að gera eftir það. Það er það sem skiptir máli og það er minn stærsti styrkleiki.“

Telurðu að þetta geti reynst hvatning fyrir fyrrverandi fanga?

„Algjörlega og það er þess vegna sem ég er að þessu.“

Er fleira í þínum bakgrunni sem þú telur að muni koma að góðum notum í borgarstjórn?

„Alveg klárlega. Öll fortíð er góð,“ segir hann og kveðst spenntur fyrir komandi baráttu.

Guðmundur útilokar ekki samstarf við neinn flokk þegar það kemur að því að mynda meirihluta í borginni að svo stöddu.

„Ég útiloka engan og við getum myndað samstarf með öllum flokkum sem eru tilbúnir að taka á málefnum Flokks fólksins.“

Stefnumálin kynnt

Í tilkynningu segir að Flokkur fólksins leggi áherslu á að einfalda stjórnkerfið og að forgangsraða fjármunum fyrst og fremst í grunnþjónustu við íbúa.

Helstu stefnumál eru eftirfarandi:

  • Nauðsynlegt er að taka heildstætt á málefnum eldra fólks með því að fækka fólki markvisst á biðlistum, efla heimaþjónustu og styðja við fjölbreyttari búsetuúrræði. Auk þess verður að stuðla almennt að aukinni virkni og bættum lífskjörum eldra fólks.
  • Ráðist verður í stórfellda uppbyggingu á hagkvæmu húsnæði og smærri íbúðum í samstarfi við óhagnaðardrifin félög. Flokkur fólksins mun stemma stigu við lóðabraski og vinda ofan af ofurþéttingu byggðar með því að útvíkka vaxtamörk borgarinnar.
  • Greiða verður fyrir samgöngum og betra umferðarflæði fyrir alla ferðamáta í borginni. Tryggja þarf að samgöngukerfið virki fyrir alla borgarbúa. Taka verður eðlilegt tillit til þeirra fjölmörgu sem reiða sig á einkabílinn dagsdaglega.
  • Leikskólamálin verða tekin föstum tökum með það að aðalmarkmiði að stytta biðlista verulega. Við viljum skoða mun fjölbreyttari og skilvirkari leiðir til að fjölga plássum og koma betur til móts við þarfir barnafjölskyldna á meðan beðið er eftir varanlegu plássi.
  • Grunnskólakerfið verður eflt með ríka áherslu á gæði menntunar, aukna lestrarkennslu, einstaklingsmiðaðan stuðning og vellíðan barna.
  • Nauðsynlegt er að setja snemmtækan og heildstæðan stuðning við börn og ungmenni sem glíma við fjölþættan vanda í algeran forgang. Leggja þarf ríka áherslu á að þættir innan velferðarkerfisins vinni mun betur saman sem ein heild svo engin fjölskylda upplifi sig týnda í kerfinu.
