Nýr oddviti Flokks fólksins í Reykjavík segir að ekki sé hægt að bendla hann við flokkaflakk eftir að hafa skipt um flokk fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Hann segir mestu máli skipta að mikilvæg málefni hljóti hljómgrunn. Það sé gott að fá annað tækifæri eftir að hafa afplánað 16 ár í fangelsi.
Flokkur fólksins boðaði til blaðamannafundar í Tjarnarbíói klukkan eitt í dag þar sem efstu frambjóðendur á lista flokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar voru kynntir ásamt stefnumálum flokksins.
Formaður kjördæmisráðs Flokks fólksins í Reykjavík bauð gesti velkomna og kynnti þá fimm frambjóðendur sem eru í fararbroddi og svipti hulunni af nýjum oddvita.
„Eins og formaður flokksins segir svo oft. Áfram veginn, björt og brosandi, takk fyrir,“ sagði Guðmundur Ingi Þóroddsson sem uppskar lófaklapp í sal en svipmyndir frá blaðamannafundinum má sjá í spilaranum hér að neðan.
Guðmundur gegnir formennsku í félagi Afstöðu, réttindafélags fanga og fyrrverandi fanga, og hefur áður starfað fyrir velferðarsvið Reykjavíkurborgar að málefnum viðkvæmra hópa. Auk þess er hann sérlegur sendiherra, Mental Health Ambassador, á vegum EU Promens. Hann telur reynslu sína munu koma að góðum notum.
Spurður hvaða mál verði helst á oddinum hjá Flokki fólksins segir hann:
„Lífsgæði fólks í borginni. Við erum með húsnæðismálin númer eitt, tvö og þrjú og málefni eldra fólks. Málefni barna með fjölþættan vanda og reyna að stöðva það þegar fólki vantar stuðning og er að falla á milli kerfa.“
Greint hefur verið frá því að Guðmundur sóttist fyrst eftir þriðja sæti í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík en hafði ekki erindi sem erfiði. Hann átti einnig í viðræðum við Vor til vinstri um mögulegt samstarf í kosningunum.
„Ég hef verið í stjórnmálum í tólf ár og þetta er í fyrsta skipti sem ég færi mig, þannig ég get ekki sagt að ég flakki á milli. Ég fylgi málefnunum, þar sem þau eiga best heima og fá mestan hljómgrunn. Ég fæ meiri hljómgrunn til að vinna að málefnum jaðarsetrahópa og minnihlutahópa innan Flokks fólksins. Ég hef lengi unnið að þessum málefnum og staðið með þeim.“
Hann kveðst hafa rætt málin með Flokki fólksins í nokkrar vikur.
Guðmundur hefur tvisvar hlotið tólf ára dóm fyrir stórfelld fíkniefnasmygl. Hann segir það jákvætt skref fyrir réttindabaráttu fyrrverandi fanga að vera nú sé einn slíkur að leiða flokk í kosningabaráttu.
„Jú vissulega. Það er alltaf gott þegar annað tækifæri er gefið í lífinu en ég stend ekki hér út af minni fortíð sem ég hef þurft að bera ábyrgð á. Ég stend hér út af því hvað ég hef verið að gera eftir það. Það er það sem skiptir máli og það er minn stærsti styrkleiki.“
Telurðu að þetta geti reynst hvatning fyrir fyrrverandi fanga?
„Algjörlega og það er þess vegna sem ég er að þessu.“
Er fleira í þínum bakgrunni sem þú telur að muni koma að góðum notum í borgarstjórn?
„Alveg klárlega. Öll fortíð er góð,“ segir hann og kveðst spenntur fyrir komandi baráttu.
Guðmundur útilokar ekki samstarf við neinn flokk þegar það kemur að því að mynda meirihluta í borginni að svo stöddu.
„Ég útiloka engan og við getum myndað samstarf með öllum flokkum sem eru tilbúnir að taka á málefnum Flokks fólksins.“
Í tilkynningu segir að Flokkur fólksins leggi áherslu á að einfalda stjórnkerfið og að forgangsraða fjármunum fyrst og fremst í grunnþjónustu við íbúa.
Helstu stefnumál eru eftirfarandi: