Skúli Tómas ákærður fyrir manndráp en fimm mál felld niður Árni Sæberg skrifar 31. mars 2026 11:29 Skúli Tómas starfar á Landspítalanum í Fossvogi. Vísir Skúli Tómas Gunnlaugsson læknir hefur verið ákærður fyrir manndráp af ásetningi í tilfelli eins sjúklings í hans umsjá. Lögregla hafði andlát sex sjúklinga til skoðunar og felldi rannsókn fimm þeirra niður. Þetta staðfestir Almar Þór Möller, verjandi Skúla Tómasar, í samtali við Vísi. Hann segir að ákæra hafi verið gefin út í gær. „Það er ánægjulegt að fimm málanna voru felld niður en vonbrigði að ákært sé vegna eins tilvikanna. Ég á erfitt með að skilja þá ákvörðun og trúi því að fyrir dómi verði upplýst að enginn refsiverður verknaður hafi átt sér stað." Ákært sé fyrir manndráp af ásetningi og brot á lögum um heilbrigðisstarfsmenn en til vara fyrir manndráp af gáleysi og brot á sömu lögum. Gerð sé krafa um að Skúli Tómas verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar auk þess sem einkaréttarkrafa sé gerð. Rannsókn lögreglu á andlátum sex sjúklinga á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, þar sem Skúli Tómas starfaði, hófst árið 2021. Sem áður segir var rannsókn fimm þeirra felld niður en ákært vegna eins þeirra. Hann var sendur í leyfi vegna málsins í maí 2022 en sneri aftur til starfa á Landspítalanum í janúar árið eftir. Þá sinnti hann ekki sjúklingum þar sem hann var með takmarkað lækningaleyfi vegna málsins. Árið 2024 endurheimti hann lækningaleyfi og hóf þá að sinna sjúklingum á ný. Samkvæmt upplýsingum frá Landspítala hefur vinnuframlag Skúla Tómasar verið afþakkað eftir ákæra var gefin út á hendur honum. Fréttin hefur verið uppfærð. Læknamistök á HSS Lögreglumál Dómsmál Tengdar fréttir Lýsa alvarlegri vanrækslu og kvölum móður sinnar sem lést eftir mistök á HSS Móðir okkar hefði ekki þurft að deyja, segja dætur konu sem lést í umsjá læknis sem grunaður er um röð mistaka í störfum sínum. Þær segja móður þeirra hafa þurft að þola hræðilegar kvalir, meðal annars vegna sýkinga sem hafi verið illa meðhöndlaðar. Læknirinn er grunaður um að hafa sett konuna í lífslokameðferð að óþörfu. 18. ágúst 2021 19:30