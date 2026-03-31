Ísland gerði 1-1 jafntefli við Haíti í afar bragðdaufum vináttulandsleik þar sem lítið var um færi.
Þrumur og eldingar settu strik í reikninginn þegar hefja átti leikinn kl 16:30. Þess í stað var leiknum frestað í tvígang og hófst klukkutíma síðar.
Íslenska liðið byrjaði fyrri hálfleik af krafti og leit allt út fyrir að fjörugur leikur væri í vændum, en eftir um tíu mínútur róaðist leikurinn niður og varð heldur daufur.
Bæði lið áttu erfitt með að skapa sér færi og var markalaust í hálfleik.
Gylfi Þór Sigurðsson braut ísinn á 67. mínútu þegar hann skoraði sitt 28 landsliðsmark. Logi Tómasson átti þá fína sendingu inn í teiginn og Gylfi kláraði með vinstri í vinstra hornið.
Allt leit út fyrir að Ísland myndi sigla sigrinum heim en Wilson Isidor jafnaði metin á 88. mínútu þegar hann skoraði sitt fyrsta landsliðsmark fyrir Haíti.
Jafntefli niðurstaðan og ljóst að varnarleikur liðsins í þessum landsliðsglugga er áhyggjuefni.
Mark Íslands á 67. mínútu og maður varð vongóður um að nú færi eitthvað að gerast í leiknum. Þess í stað var það lítið annað en mark í andlitið á lokamínútunni.
Hefði viljað sjá betri frammistöðu frá þessum leikmönnum sem byrjuðu leikinn. Enginn sem stóð neitt sérstaklega upp úr og gerði aðkall að byrjunarliðssæti.
Engir áhorfendur í stúkunni að þessu sinni og því lítið varið í stemninguna og umgjörðina.
Kanadískt dómarateymi í dag, Carly Shaw-Maclaren var á flautunni og henni til aðstoðar voru Gerard-Kader Lebui og Twayne Anderson.
Ekkert út á dómgæsluna að setja.