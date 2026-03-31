Upp­gjörið: Ís­land - Haítí 1-1 | Gylfi Þór Sigurðs­son með mark Ís­lands

Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar
Strákarnir okkar spila á sama velli og þeir mættu heimamönnum á laugardaginn var.
Strákarnir okkar spila á sama velli og þeir mættu heimamönnum á laugardaginn var. Vaughn Ridley/Getty Images

Ísland gerði 1-1 jafntefli við Haíti í afar bragðdaufum vináttulandsleik þar sem lítið var um færi.

Þrumur og eldingar settu strik í reikninginn þegar hefja átti leikinn kl 16:30. Þess í stað var leiknum frestað í tvígang og hófst klukkutíma síðar.

Íslenska liðið byrjaði fyrri hálfleik af krafti og leit allt út fyrir að fjörugur leikur væri í vændum, en eftir um tíu mínútur róaðist leikurinn niður og varð heldur daufur.

Bæði lið áttu erfitt með að skapa sér færi og var markalaust í hálfleik.

Gylfi Þór Sigurðsson braut ísinn á 67. mínútu þegar hann skoraði sitt 28 landsliðsmark. Logi Tómasson átti þá fína sendingu inn í teiginn og Gylfi kláraði með vinstri í vinstra hornið.

Allt leit út fyrir að Ísland myndi sigla sigrinum heim en Wilson Isidor jafnaði metin á 88. mínútu þegar hann skoraði sitt fyrsta landsliðsmark fyrir Haíti.

Jafntefli niðurstaðan og ljóst að varnarleikur liðsins í þessum landsliðsglugga er áhyggjuefni.

Atvik leiksins

Mark Íslands á 67. mínútu og maður varð vongóður um að nú færi eitthvað að gerast í leiknum. Þess í stað var það lítið annað en mark í andlitið á lokamínútunni.

Stjörnur og skúrkar

Hefði viljað sjá betri frammistöðu frá þessum leikmönnum sem byrjuðu leikinn. Enginn sem stóð neitt sérstaklega upp úr og gerði aðkall að byrjunarliðssæti.

Stemning og umgjörð

Engir áhorfendur í stúkunni að þessu sinni og því lítið varið í stemninguna og umgjörðina.

Dómarar

Kanadískt dómarateymi í dag, Carly Shaw-Maclaren var á flautunni og henni til aðstoðar voru Gerard-Kader Lebui og Twayne Anderson.

Ekkert út á dómgæsluna að setja.

