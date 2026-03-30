Fótbolti

Sjáðu mörkin og sláar­skot í naumu tapi Ís­lands gegn Frakk­landi

Aron Guðmundsson skrifar
Daníel Tristan Guðjohnsen í leik með íslenska A-landsliðinu - Hann skoraði mark u21 árs landsliðsins í kvöld
Daníel Tristan Guðjohnsen í leik með íslenska A-landsliðinu - Hann skoraði mark u21 árs landsliðsins í kvöld vísir/Anton

Undir 21-árs landslið Íslands í fótbolta tapaði 2-1 fyrir Frakklandi í undankeppni HM ytra í kvöld. Minnstu mátti muna að okkar menn næðu inn jöfnunarmarki í uppbótartíma. 

Klippa: Frakkland 2-1 Ísland

Heilt yfir fín frammistaða í leik dagsins hjá íslenska landsliðinu sem lenti undir strax á tíundu mínútu þegar að Noe Leberton kom Frökkum yfir með fyrsta marki leiksins. 1-0.

Þannig stóðu leikar allt þar til á 24.mínútu er Daníel Tristan Guðjohnsen jafnaði metin fyrir Ísland með marki úr vítaspyrnu eftir að Frakkinn Leni Yoro, leikmaður Manchester United, hafði brotið á Daníel Frey Kristjánssyni innan vítateigs. 1-1. 

Leikurinn stóð þó ekki jafn lengi því aðeins fimm mínútum eftir jöfnunarmark Daníels Tristans kom Nathan Zeze Frökkum yfir á nýjan leik. 2-1.

Reyndust það lokatölur leiksins en minnstu mátti muna að Ísland næði að jafna leikinn en skot Loga Hrafns Róbertssonar endaði í þverslánni og fór þaðan yfir markið. 

Úrslitin gera það að verkum að Frakkar eru á toppi riðilsins með 16 stig en Ísland er í 2.sæti með 11 stig. Frakkar eiga þó leik til góða á okkar menn. Liðin mætast næst hér heima þann 25.september síðar á þessu ári. 

Fótbolti KSÍ

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið