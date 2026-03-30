Undir 21-árs landslið Íslands í fótbolta tapaði 2-1 fyrir Frakklandi í undankeppni HM ytra í kvöld. Minnstu mátti muna að okkar menn næðu inn jöfnunarmarki í uppbótartíma.
Heilt yfir fín frammistaða í leik dagsins hjá íslenska landsliðinu sem lenti undir strax á tíundu mínútu þegar að Noe Leberton kom Frökkum yfir með fyrsta marki leiksins. 1-0.
Þannig stóðu leikar allt þar til á 24.mínútu er Daníel Tristan Guðjohnsen jafnaði metin fyrir Ísland með marki úr vítaspyrnu eftir að Frakkinn Leni Yoro, leikmaður Manchester United, hafði brotið á Daníel Frey Kristjánssyni innan vítateigs. 1-1.
Leikurinn stóð þó ekki jafn lengi því aðeins fimm mínútum eftir jöfnunarmark Daníels Tristans kom Nathan Zeze Frökkum yfir á nýjan leik. 2-1.
Reyndust það lokatölur leiksins en minnstu mátti muna að Ísland næði að jafna leikinn en skot Loga Hrafns Róbertssonar endaði í þverslánni og fór þaðan yfir markið.
Úrslitin gera það að verkum að Frakkar eru á toppi riðilsins með 16 stig en Ísland er í 2.sæti með 11 stig. Frakkar eiga þó leik til góða á okkar menn. Liðin mætast næst hér heima þann 25.september síðar á þessu ári.