„Kostuðu páskaeggin sjö hundruð þúsund krónur?!“ Jakob Bjarnar skrifar 31. mars 2026 12:15 Sú hugmynd kom upp að snjallt gæti verið að kynna öfluga sókn Ingu Sæland í menntamálum með því að gefa samráðherrum páskaegg sem upphaflega voru einungis hugsuð til starfsfólks ráðuneytisins. Eyjólfur Ármannsson er hér kátur með eitt slíkt egg í fanginu. vísir/sigurjón Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, eyddi alls 697.133 í páskaegg og umbúðir til handa ráðherrum og starfsfólki ráðuneytisins. Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins furðar sig á kostnaðinum og telur þetta birtingarmynd raunveruleikarofs þegar kemur að opinberum útgjöldum. Þetta kemur fram í fyrirspurn Vísis vegna stóra páskaeggjahallærisins sem meðal annarra Ragnar Freyr Ingvarsson, sem bæði starfar sem sjálfstætt starfandi læknir og inni á Landspítalanum, hefur gert að umtalsefni en hann furðar sig á forgangsröðuninni því að Landspítalinn hefur vegna niðurskurðarkröfu tekið ákvörðun um að gefa starfsfólki ekki páskaegg þetta árið. Ég er Inga Sæland á Sælandi Umbúðirnar um eggin sem Inga lét framleiða eru sér kapítuli. Þær eru tilvitnun í hina gagnmerku bók Gagn og gaman sem löngum var einhvers konar leiðarvísir íslenskra barna til lesturs. Einkennandi mynd úr bókinni er notuð og svo hefur verið hnoðað einhvers konar vísa sem heitir Sumar á Sælandi. Höfundur þessa kveðskaps er starfsmaður mennta- og barnamálaráðuneytisins. Vísi barst ábending frá þeim sem eru í forsvari fyrir fjölskyldu Tryggva Magnússonar listamanns og Þórdísar Tryggvadóttur listakonu sem bæði myndskreyttu Gagn og gaman. Þeim þótti þetta forvitnilegt því ekki var haft samband við þau varðandi leyfi til að nota myndirnar. Í svari ráðuneytisins segir að þegar hugmyndin kom upp hafi verið haft samband við bókaútgáfuna Sæmund, sem gefur út Gagn og gaman. „Hún gaf góðfúslega samþykki fyrir því að við mættum nota myndirnar, enda væri þetta ekki til sölu eða annarrar dreifingar.“ Þá segir að starfsmaður ráðuneytisins sé höfundur kveðskaparins. Páskaeggin liður í öflugri menntasókn Í svari ráðuneytisins við því hvernig það kom til að ráðherrum voru gefin þessi egg segir að síðastliðinn þriðjudag fyrir viku hafi mennta- og barnamálaráðherra kynnt í ríkisstjórn fjögur minnisblöð sem öll lutu að því að styrkja menntakerfið. „Má þar nefna áherslur ráðherrans á aukna og bætta kennslu í STEM-greinum, frekari útbreiðslu á skólaþróunarverkefninu Kveikjum neistann og kortlagningu á sérhæfingu grunnskólakennara. Þá var kynntur samanburður á heildarfjölda kennslustunda íslenskra og danskra nemenda sem sýndi að munurinn getur numið allt að fjórum íslenskum kennsluárum yfir grunnskólagönguna, Íslandi í óhag.“ Þá segir að Inga hafi boðað á ríkisstjórnarfundinum öfluga menntasókn á öllum þessum sviðum. „Í ljósi þessa og að málefni varðandi lestrarkennslu eru eitt af forgangsmálum mennta- og barnamálaráðuneytis hafði verið tekin sú ákvörðun fyrir tveimur vikum að þessa páskana skyldu páskaegg til starfsmanna mennta- og barnamálaráðherra vera í pappaöskju sem byggði á lestarkennslubókinni „Gagn og gaman“. Fyrstu sprettlotu ráðuneytisins undir nýrri yfirstjórn var einnig nýlokið með góðum árangri og var gefið stærra páskaegg en áður af því tilefni.“ Nói-Síríus framleiddi fjöregg Ingu Sama dag og starfsfólki ráðuneytis voru afhent eggin færði mennta- og barnamálaráðherra samráðherrum sínum sömu eggin. Nú liggur fyrir að um er að ræða vegleg egg en í svari ráðuneytisins segir að eggin séu númer 7 og voru keypt af Nóa-Síríus. Þau voru sett í öskju sem ráðuneytið lét prenta og framleiddar voru 85 öskjur. En hversu mörg egg voru framleidd og voru fleiri en ráðherrar sem fengu egg að gjöf frá Ingu? „Upphaflega voru eggin einungis hugsuð fyrir starfsfólk ráðuneytisins. Daginn fyrir ríkisstjórnarfund síðastliðinn þriðjudag kviknaði sú hugmynd að ráðherra færi með páskaegg inn á fundinn og færði hverjum ráðherra að gjöf með þeim skilaboðum: Menntamál eru fjöregg þjóðarinnar og það skiptir öllu máli að ríkisstjórnin sinni þeim vel,“ segir í svari ráðuneytisins. Kostnaðurinn við framleiðslu eggjanna Keypt voru tíu egg aukalega fyrir ráðherrana. Sundurliðaður kostnaður er eftirfarandi: Kostnaður við eggin til 75 starfsmanna ráðuneytis = 403.473 kr. Kostnaður við eggin til ríkisstjórnar = 54.460 kr. Samtals kostnaður við eggin: 457.933 kr. Kostnaður við umbúðirnar var 239.200 kr. (+ vsk). Þá segir að ráðuneytið hafi borið kostnaðinn. Vísi lék forvitni á að vita hver hefði samið textann við kvæðið sem er prentað á umbúðirnar og svarið við því er að starfsmaður ráðuneytisins sé höfundurinn. Sumir eru jafnari en aðrir „Þetta er rosalega vel í lagt. Kostuðu páskaeggin sjö hundruð þúsund krónur?! Á sama tíma þurfa einkafyrirtæki að hlaupa undir bagga með framlínustarfsmönnunum,“ segir Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins þegar þetta var borið undir hana. Hún vísar í frétt þar sem segir að Góa og Omnom hafi brugðist við þegar fréttist af svekktum starfsmönnum spítalans; og ætla að gefa starfsfólki spítalans egg. Diljá þykir þetta sérkennileg forgangsröðun. „Þessi kostnaður kemur mér verulega á óvart og ég velti því fyrir mér hvort þetta sé birtingarmynd raunveruleikarofs þegar kemur að opinberum útgjöldum. Hefur fólk enga tilfinningu fyrir því hvaðan þetta kemur?“ Diljá Mist furðar sig á kostnaðinum við páskeggin sem Inga gaf starfsmönnum ráðuneytisins og samráðherrum sínum. Hún veltir fyrir sér því hvort þetta sé birtingarmynd fyrir raunveruleikarof þegar kemur að opinberum útgjöldum.vísir/vilhelm Diljá telur víst að Inga hafi fengið þessa hugmynd, að hún vildi gleðja sitt samstarfsfólk og samráðherra, en hvort hún hefði farið fram með hana ef einhver hefði sagt henni til um kostnaðinn? „Svo eru allar jafnræðisreglur þverbrotnar. Það eru allir jafnir en sumir eru jafnari en aðrir. Manni dettur kannski ekki í hug starfsmenn ráðuneytisins þegar gleðja skal opinbera starfsmenn en framlínustarfsmenn mega sitja eftir með sárt ennið? Barnslegur bjartsýnisóður til stjórnmálanna Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins, telur einnig vel í lagt en hann hefur látið menntamál sig varða og hann er spurður sérstaklega út í kveðskapinn sem starfsmaður mennta- og barnamálaráðuneytisins er sagður hafa ort. „Kvæði þetta er ort inn í sögulega hefð lestrarkennsluaðferða hér á Íslandi og fellt inn í sömu sígildu fagurfræði og við þekkjum úr Gagni og gamni.“ Spurður út í það hvort þarna sé ekki um hálfgerðan leirburð að ræða segist Snorri ekki vilja gera athugasemd við þá hugtakanotkun og veigrar sér við að leggja frekara mat á fágun skáldskaparins. „Best fer á að lesandinn dæmi sjálfur um slíkt. Efnislega myndi ég lýsa þessu sem barnslegum bjartsýnisóð til stjórnmálanna inn í sumarið, sem er líklega ekki vanþörf á fyrir Flokk fólksins nú um mundir.“ Snorri veltir fyrir sér því hvort þessi höfðingsskapur sé nauðsynlegur herkostnaður fyrir Ingu til að friða ráðuneytismenn á sama tíma og hún boðar í orði kveðnu ýmsar breytingar sem maður veit að kerfið hefur ekki verið hrifið af.vísir/vilhelm Snorri segir loforð ríkisstjórnar um að ná stjórn á efnahagsmálum hafa brugðist og eina svarið sé ESB, sem er gagnstætt þeirri átt sem Flokkur fólksins boðaði fyrir kosningar. „Að efna til þessa innanhússgríns fyrir sjö hundruð þúsund krónur er ef til vill til marks um hve fljótt ráðuneytissjóðirnir fara að freista manna, jafnvel á sama tíma og flatur niðurskurður er boðaður í öllu kerfinu. Maður sæi fyrir sér að svona flipp ætti að lenda strax undir skurðarhnífnum þegar slík krafa kæmi fram. Hinn möguleikinn er að þessi höfðingsskapur sé nauðsynlegur herkostnaður fyrir Ingu til að friða ráðuneytismenn á sama tíma og hún boðar í orði kveðnu ýmsar breytingar sem maður veit að kerfið hefur ekki verið hrifið af, hvort sem þar ræðir um samræmd próf eða skóla með aðgreiningu." Snorri hefur stutt Ingu í þeim boðskap öllum en segist enn hafa þurft að taka viljann fyrir verkið. „Þannig að ef eitthvað á að koma út úr þessu vona ég að það verði gott veður fyrir nauðsynlegar breytingar á menntamálum um leið og hægt er." 