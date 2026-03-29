Nýr kafli í krísu Íslendingaliðsins: Þjálfari FCK hættur Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. mars 2026 19:15 Jacob Neestrup þjálfari FCK frá 2022 til dagsins í dag. Getty/ Lars Ronbog Jacob Neestrup er hættur hjá FC Kaupmannahöfn eftir afleitt tímabil. Danski stórklúbburinn er í hættu á að falla úr deildinni. FCK tilkynnti um ákvörðunina á vefsíðu sinni þar sem er talað um sameiginlega ákvörðun. „Það er ekki auðvelt að kveðja, en það er það sem þarf að gera núna, og við erum alveg sammála um það," sagði Jacob Neestrup. FCK hefur ekki unnið leik í dönsku úrvalsdeildinni síðan í nóvember og hefur byrjað umspilið um fall úr deildinni skelfilega. Liðið komst ekki í efri hluta úrslitakeppninnar og nú er bara hörð fallbarátta fram undan hjá stórliðinu. Með FCK spila íslensku leikmennirnir Viktor Bjarki Daðason og Rúnar Alex Rúnarsson.