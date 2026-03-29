Tólf tonnum af Kitkat rænt Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 29. mars 2026 19:13 Þessi súkkulaðistykki voru þó víst í lagi kappakstursbíls. AP Óprúttnir aðilar rændu um tólf tonnum af vinsæla súkkulaðistykkinu Kitkat í flutningi í vikunni. Um rúmlega fjögur hundruð þúsund stykki var að ræða, og það rétt fyrir páska, en Nestlé segir þjófnaðinn ekki koma til með að hafa áhrif á súkkulaðibirgðir Evrópubúa. Nánar tiltekið var 413.793 stykkjum af nýrri gerð Kitkat stolið úr lastbílum á leið til Póllands frá súkkulaðiverksmiðju Nestlé á Ítalíu. Súkkulaðistykkin voru af nýrri gerð og í laginu eins og kappakstursbílar en Kitkat varð á síðasta ári opinbert súkkulaði Formúlunnar. Samkvæmt tilkynningu frá Nestlé og umfjöllun um málið er það til rannsóknar hjá viðeigandi lögregluembættum. Engan hafi sakað við verknaðinn. „Þótt við kunnum vel að meta einstakan smekk glæpamannanna er staðreyndin sú að farmþjófnaður er vaxandi vandamál fyrir fyrirtæki af öllum stærðargráðum. Þar sem sífellt flóknari aðferðum er beitt reglulega höfum við ákveðið að greina opinberlega frá reynslu okkar í von um að vekja athygli á þessari síalgengari gerð glæpa," segir í tilkynningu frá fyrirtækinu. Varað er sömuleiðis við því að stolnu súkkulaðistykkin gætu farið í umferð en að lögregla gæti þá auðveldlega rakið þau. Matur Ítalía Pólland