Fótbolti

Hjart­næm stund hjá Árna Gauti í Rosenborg

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Árni Gautur Arason þakkar fyrir flottar móttökur á Lerkendal-leikvanginum í dag. @rosenborgballklub

Árni Gautur Arason, fyrrum markvörður íslenska fótboltalandsliðsins, var hylltur á Lerkendal-leikvanginum í dag þegar Rosenborg mætti Vålerenga í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Árni Gautur hefur sagt opinskátt frá veikindasögu sinni en hann er með Huntington-taugahrörnunarsjúkdóminn.

Árni Gautur fékk verðskuldaðar og frábærar viðtökur á Lerkendal og það var einnig stutt viðtal við hann á miðlum félagsins. Þetta var hjartnæm stund fyrir hann sjálfan sem og þá sem þekktu til hans tíma hjá félaginu.

„Ég hef ekki verið hérna lengi og það er frábært að koma hingað aftur,“ sagði Árni Gautur.

Árni varði mark Rosenborg á árunum 1998 til 2003 og var í stóru hlutverki hjá þáverandi besta liði norska fótboltans. Hann var spurður út í það hvaða tilfinningar kæmu yfir hann þegar hann væri mættur aftur á gamla heimavöllinn sinn.

„Það er stórkostlegt og minnir mig á þann frábæra tíma sem ég átti hér,“ sagði Árni, en hverjir voru hápunktarnir á tíma hans í Þrándheimi?

„Það er nánast ómögulegt að svara því vegna þess að þeir voru svo margir. Ég var hér í sex ár, varð norskur meistari og spilaði í Meistaradeildinni á hverju ári. Ég spilaði með frábærum leikmönnum og með frábæru liði. Ég get því ómögulega nefnt eitthvað eitt,“ sagði Árni eins og sjá má hér fyrir neðan.

Norski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið