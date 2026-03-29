Fótbolti

Guð­rún skoraði sjálfs­mark en fagnaði stór­sigri gegn gömlu fé­lögunum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Guðrún Arnardóttir gat fagnað sigri þrátt fyrir sjálfsmarkið.
Guðrún Arnardóttir gat fagnað sigri þrátt fyrir sjálfsmarkið. hammarby

Guðrún Arnardóttir sneri aftur í sænsku úrvalsdeildina og skoraði óheppilegt sjálfsmark en fagnaði samt 3-1 sigri með nýja liði sínu, Hammarby, gegn gamla liði sínu, Rosengard.

Guðrún varð Svíþjóðarmeistari þrisvar sinnum með Rosengard en kvaddi félagið eftir síðasta tímabil og fór til Braga í Portúgal. Hlutirnir gengu ekki upp þar og Guðrún sneri snöggt aftur til Svíþjóðar en þá til Hammarby.

Hammarby og Rosengard mættust svo í fyrstu umferð sænsku deildarinnar í dag og Guðrún var í vinstri bakverðinum hjá Hammarby gegn gömlu félögunum.

Hammarby var með algjöra yfirburði frá upphafi leiks og var komið með 3-0 forystu eftir aðeins sautján mínútur. 

Svo dró ekki aftur til tíðinda fyrr en um miðjan seinni hálfleik þegar Guðrún reyndi að komast inn í sendingu fyrir markið en setti boltann óvart í eigið net.

Sjálfsmarkið kom ekki að mikilli sök og Hammarby fagnaði 3-1 sigri í fyrstu umferðinni.

