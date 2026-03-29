Guðrún skoraði sjálfsmark en fagnaði stórsigri gegn gömlu félögunum Ágúst Orri Arnarson skrifar 29. mars 2026 16:06 Guðrún Arnardóttir gat fagnað sigri þrátt fyrir sjálfsmarkið. hammarby Guðrún Arnardóttir sneri aftur í sænsku úrvalsdeildina og skoraði óheppilegt sjálfsmark en fagnaði samt 3-1 sigri með nýja liði sínu, Hammarby, gegn gamla liði sínu, Rosengard. Guðrún varð Svíþjóðarmeistari þrisvar sinnum með Rosengard en kvaddi félagið eftir síðasta tímabil og fór til Braga í Portúgal. Hlutirnir gengu ekki upp þar og Guðrún sneri snöggt aftur til Svíþjóðar en þá til Hammarby. Hammarby og Rosengard mættust svo í fyrstu umferð sænsku deildarinnar í dag og Guðrún var í vinstri bakverðinum hjá Hammarby gegn gömlu félögunum. Hammarby var með algjöra yfirburði frá upphafi leiks og var komið með 3-0 forystu eftir aðeins sautján mínútur. Svo dró ekki aftur til tíðinda fyrr en um miðjan seinni hálfleik þegar Guðrún reyndi að komast inn í sendingu fyrir markið en setti boltann óvart í eigið net. Sjálfsmarkið kom ekki að mikilli sök og Hammarby fagnaði 3-1 sigri í fyrstu umferðinni.