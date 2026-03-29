Linda Líf Boama bregst vel við landsliðskallinu og byrjar tímabilið í sænsku úrvalsdeildinni af krafti. Hún skoraði og lagði upp í 3-2 sigri Kristianstad gegn Pitea í fyrstu umferðinni í dag.
Linda Líf hefur farið frábærlega af stað með Kristianstad og skoraði á dögunum í tveimur leikjum í röð í bikarkeppninni, áður en liðið féll svo úr leik í undanúrslitum.
Í dag hófst deildarkeppnin í Svíþjóð og Linda Líf hélt sínu striki, jafnvel rúmlega það því hún bæði skoraði og lagði upp.
Linda tók vel við boltanum á 12. mínútu, sólaði varnarmann og lagði fyrsta mark leiksins upp fyrir Tilda Persson.
Linda var svo sjálf á ferðinni á 41. mínútu og skoraði skallamark sem kom Kristianstad 2-1 yfir eftir jöfnunarmark Pitea. Viktoria Persson átti fyrirgjöfina á Lindu sem beið á fjærstönginni.
Linda var síðan tekin af velli á 82. mínútu fyrir Filippa Andersson Widén, sem skoraði þriðja mark Kristianstad áður en Pitea minnkaði muninn í 3-2 og það urðu lokatölur.
Alexandra Jóhannsdóttir var einnig í byrjunarliði Kristianstad og spilaði allan leikinn. Nik Chamberlain skipti Elísu Lönu Sigurjónsdóttir síðan inn af varamannabekknum á 62. mínútu.
Kristianstad mætir Djurgarden í næstu umferð en svo kemur landsleikjahlé.
Linda Líf verður nýliði í íslenska landsliðinu sem mætir Úkraínu og Englandi í undankeppni HM. Alexandra Jóhannsdóttir var að vanda valin í hópinn.